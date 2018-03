VOZAČI, PRILAGODITE BRZINU: Bez većih zastoja, oprez zbog odrona

BEOGRAD - Saobraćaj je umerenog intenzitetima i na prioritetnim putnim pravcima odvija se bez vanrednih zastoja i prekida, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vidljivost je jutros dobra, sem na putevima na području Crnog Vrha i Velikog Gradišta, gde je smanjena zbog magle koja usporava i otežava saobraćaj.

Zbog naglih promena temperatura savetuje se veći oprez i zbog pojave odrona zemlje i kamena, koji u velikoj meri mogu da ugroze bezbednu vožnju, a najčešće na putevima u višim planinskim predelima, duž klisura i stenskih useka.

Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, na putničkim terminalima zadržavanja su do 30 minuta. Teretna motorna vozila, na izlazu iz Srbije, na prelazu Horgoš čekaju oko 180 minuta, a na graničnim prelazima Šid, Batrovci i Kelebija oko 60 minuta. Često dolazi do formiranja dužih kolona vozila na ulazu i na izlazu iz Mađarske, tada zadržavanja mogu biti višesatna i duža.

Od danas do 15. aprila u periodu od 07.00 časova do 18.00 časova, radi se na demontaži stare havarisane zaštitne ograde za vozila na bankini, uređenju bankina i montaži nove sigurnosne ograde za vozila na deonici Gazela – Sava Centar - Tošin Bunar – petlja Zmaj, u pravcu Beograd – Dobanovci. Za vreme izvodjenja radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna – leva saobraćajna traka u pravcu Beograd – Dobanovci, svakog dana parcijalno u potezima do 1,5 kilometar.

Do 22. marta u vremenskom periodu od 09.00 do 15.00 izvodiće se radovi na deonici auto-puta od petlje "Dušanovac" do petlje "Lasta", u smeru Beograd – Niš. Za vreme radova će za saobraćaj privremeno biti zatvorena krajnja leva (preticajna) saobraćajna traka.

Od 31. januara izvode se radovi na zameni oštećenog asfalta na putu Beograd – Obrenovac – Šabac. Saobraćaj će se za vreme radova odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Od 15. marta do 1. avgusta doći će do izmene režima saobraćaja zbog izgradnje leve kolovozne trake auto-puta, obilaznica oko Beograda, u zoni petlje Ostružnica i na novom Obrenovačkom putu.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Marina Lopičić, ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir