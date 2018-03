(VIDEO +18) ŠOK U ŠESTOJ BEOGRADSKOJ: Skinuo se potpuno go pa trčao dvorištem škole!

Muškarac star oko 40 godina jutros je na velikom odmoru uleteo u dvorište Šeste beogradske gimnazije i to skroz go. On je mahao rukama, trčao po dvorištu i vikao, mada nije bio agresivan prema učenicima koji su se tu našli .

Direktor gimnazije Rade Zejak potvrdio je za Kurir da se upad dogodio za vreme velikog odmora ali da je intervencijom policije sprečen neki ozbiljniji incident.

"Ono što mogu da kažem da je uočeno trčanje nagog čoveka u dvorištu škole i intervencijom školskog policajca on je zaustavljen. U roku od nekoliko minuta stigla je i Hitna pomoć, a lice je hospitalizovano", rekao je Zejak.

Zejak kaže da škola ima školski, službeni i kolski ulaz, koji nema fizičku branu, pa je goli muškarac tako i ušao u dvorište. Iako je u dvorištu bilo dece, srećom ništa ozbiljno se nije desilo jer je školski policajac jako brzo reagovao.

Zejak pretpostavlja da se radi o psihički obolelom čoveku, a sem što je trčao i pričao sam sa sobom nije bio agresivan.

U Hitnoj pomoći su za Kurir potvrdili da su imali intervenciju u školi, jutros u 9:26 časova, kada je uočen go muškarac star oko 40 godina.

"Muškarac je odmah prebačen u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr. Laza Lazarević", gde je hospitalizovan", rečeno nam je u Hitnoj pomoći.

