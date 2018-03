STUDENT KOJI JE PODELIO SRBIJU Sestra Milana Jevđića: Moj brat ne laže, očuh ga je tukao

Svaka rečenica mog brata je tačna. Ja to mogu da potvrdim. U emisiji nije slagao ništa. I to da ga je tukao očuh, moj otac, istina je.



Ovo za Kurir kaže Dragana, sestra po majci Milana Jevđića, studenta medicine koji je podelio Srbiju posle gostovanja u emisiji „Život priča“ na Prvoj TV. Od emisije se, kaže, nije čula s Milanom, ali ga podržava u svemu.



Vređali nam babu



- Moj brat nijednog trenutka nije skrivao da su mu ljudi pomagali. I kada je rekao da ga je očuh tukao, ni to nije slagao. Iako je to moj otac, i teško mi je da o tome pričam, istina je da je tukao Milana. Ovde je jedino slagao ujak Miloš. On je Milanovu i moju pokojnu babu vređao na najgori mogući način, nije hteo baki da daje da jede... Laže sve o Milanu samo da bi bio u centru pažnje. Ja sam mu već rekla da moju porodicu ne uzima u usta - kaže Dragana.

Majka pod stresom



Ona dodaje da se njihova majka odrekla imanja u Severovu, ali da su ujaci mogli ipak Milanu da daju nešto.

- Što se nije setio da kaže: „Milane, ti nemaš nigde nikoga, hajde da ti pomognemo...“ I tad kad mu je davao da sredi malinjak, Milanu je to posle nabio na nos - priča Dragana.



Mi smo pokušali da stupimo u kontakt i s njihovom majkom, ali ona nije želela da razgovara jer je bila pod stresom zbog bolesti najmlađeg sina.



Izbegava medije NISAM LOŠE, ŽELIM DA NASTAVIM ŽIVOT

Milan Jevđić je u četvrtak uveče ostavio misterioznu poruku. On je na Instagram postavio fotografiju s potpuno crnom pozadinom na kojoj piše „Idi dok si mlad“.

Kad smo ga juče pozvali, nije želeo da razgovara. - Nisam loše. Neću da se oglašavam više i mislim da je vreme da nastavim da živim svoj život - kratko je poručio.

