MERE PROTIV BELE KUGE Majka prve bebe rođene 2018. u Nišu: Ovo je pravi način da podstaknemo natalitet

Ta suma koja će se dobijati mesečno baš je dobra pomoć, da može da se lepo raspodeli za dete još na dve godine. To je ekstra, kaže za Kurir Cekićeva

Dragana Cekić (37), koja je na svet donela prvu bebu rođenu 2018. godine u Nišu, oduševljena je ovim predlogom mera koje će, kako kaže, mnogim roditeljima veoma značiti.

- Baš sam pre neki dan komentarisala kako čekam rešenje za porodiljsko i kako bi sve bilo lakše da se ne kasni sa tim i da se sve to ubrza. Inače je ova ideja o pomoći jako lepa. Ovo je stvarno dobar način da se podstakne natalitet i da raste. Ta suma koja će se dobijati mesečno baš je dobra pomoć, da može da se lepo raspodeli za dete još na dve godine. To je ekstra! - kaže za Kurir Cekićeva.



Ona dodaje da će joj ta novčana pomoć veoma dobro doći s obzirom na to da ima i starijeg sina od 14 godina.

- Značiće nam mnogo, iako smo zaposleni i suprug i ja, to je veoma dobra stvar. Još ako će to da uplaćuju direktno porodilji na račun, to će biti super, kako bi se izbeglo čekanje i sve neprijatnosti. Svima će ova pomoć dobro doći - navodi Dragana i dodaje da je bebica dobro i da je odnedavno počela i da se smeje.

