Tokom aprila možemo očekivati tri letnja dana s temperaturom do 25 stepeni, a imaćemo i do četiri mrazna dana s temperaturom manjom od nule, prognoza je Nacionalnog centra za klimatske promene RHMZ.

Dugoročna prognoza za naredni mesec pokazuje da će april biti topliji i prosečno vlažan. Vreme će oko Uskrsa biti prosečno za to doba godine, očekuje se da će temperature biti od 10 do 15 stepeni, ali biće i velikih šansi za kišu. U celoj Srbiji očekuje se da u aprilu srednja maksimalna temperatura bude od 17 do 19 stepeni, a u planinskim predelima od 6 do 12.

