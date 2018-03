TOPLO SE OBUCITE, VEČERAS POČINJE DA PADA SNEG: Širom Srbije danas steže mraz, a evo do kada će trajati poslednji LEDENI TALAS ove zime

U Srbiji će danas biti osetno hladnije sa pojavom jutarnjih mrazeva, od minus 4 do 0 C, i dnevnom temperaturom znatno ispod prosečnih vrednosti.

foto: Beta/Dragan Gojić

Početkom sedmice na severozapadu Srbije i na planinama, a od srede do petka u svim krajevima Srbije, padaće sneg, upozorio je Republički hidrometoeorološki zavod. Vreme će biti oblačno, na severozapadu i na planinama sa snegom uz stvaranje manjeg, a na planinama iz povećanje postojećeg snežnog pokrivača. Na istoku će padati i kiša i sneg, a u centralnim i južnim krajevima kiša koja će uveče i tokom noći prelaziti u susnežicu i sneg.

foto: Printscreen/RHMZ

U Banatu, Sremu, Mačvi i Timočkoj Krajini očekuje se lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu. Vetar će biti slab i umeren, na severu Srbije severnih pravaca, u ostalom delu južni i jugoistočni, a na jugu Banata povremeno i jak, uveče u celoj zemlji u skretanju na severozapadni pravac i slabljenju.

Najniža temperatura od minus 3 C, na severu, do 7 C na jugu, a najviša dnevna od 0 C, na severu i u Timočkoj Krajini, do 10 C koliko će biti u južnim krajevima.

foto: AP

U Beogradu će biti oblačno i hladno, tokom dana povremeno sa kišom, koja će uveče i noću prelaziti u susnežicu i sneg. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, uveče u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatra 2 C, najviša dnevna oko 5 C.

foto: Printscreen/RHMZ

Prema prognozi za narednih sedam dana, do subote će biti hladno sa jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom znatno ispod prosečnih vrednosti. U utorak slabljenje i kratkotrajni prestanak padavina.

foto: Beta/Dragan Gojić

Od srede do petka oblačno sa snegom uz stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Moguće su i obilnije padavine. Od subote dolazi do postepenog porasta temperature i delimičnog razvedravanja.

