BRNABIĆEVA O STRATEGIJI ZA PODSTICANJE RAĐANJA: Radimo na akcionom planu koji predviđa 3 važne stvari

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da mere za podsticanje rađanja podrazumevaju tri stvari - finansijsku podršku, projekat e-beba kojim se uklanjaju administrativne prepreke za roditelje, i usklađivanje rada i roditeljstva.

Takođe će biti ustanovljena nagrada za kompanije koje najbolje usklađuju rad i roditeljstvo, najavila je Brnabić. Ona smatra da je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića o populacionoj politici i merama za podsticanje radanja bilo najznačajnije do sada.

"To je tema od nacionalnog značaja. Drago mi je što je na nju predsednik skrenuo pažnju. Vlada je u petak usvojila Strategiju za podsticanje rađanja, a sada radimo na akcionom planu", navela je Brnabić.

Akcionim planom su, kako je navela, predviđene tri važne stvari: "Prvo je finansijska podrška i to je predsednik predstavio juče. Druga stvar je - e beba "Beba dobrodošla na svet", kojom će biti otklonjenje sve administrativne prepreke za roditelje novorođene dece, gde je to moguće", navela je premijerka precizirajući da to treba da zaživi u svim porodilištima do kraja setembra.

Treća stvar je, kako je navela, usklađivanje rada i roditeljstva.

