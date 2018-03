NAGRADA POTROŠAČA ZA PRAVI KVALITET

Harmonijom ukusa i mirisa neXt sokovi već više od dve decenije osvajaju vaša čula. Nastali su iz ljubavi prema voću i prirodi, neXt sokovi su vaš najbolji saveznik u obezbeđivanju energije i snage, ali i svakodnevno vas čine lepšim i vedrijim. Sa svojim sloganom „Voće pokreće“, neXt sokovi slave kvalitet svog brenda još jednom, a potrošačima svakodnevno obezbeđuju osvežavajuće i ukusne dane. Jedan od lepših poklona u novoj godini je nagrada „Moj izbor“ koju su potrošači nedavno dodelili brendu neXt koji su izabrali kao omiljeni proizvod, odnosno brend u kategoriji "Bezalkoholni napici". Filozofija konstantnog razvijanja i potrage za novim ukusima je zaslužna za ovu nagradu. Samo u 2017. godini predstavljeni su novi neXt smoothie, pametni voćni snek u dva ukusa, neXt Great start, voćni miks interesantnih ukusa, kao i tri nova neXt ukusa inspirisana Srbijom i njenim voćem: malina, kruška i crveno grožđe.

foto: Promo

U kategoriji od čak preko 700 brendova i proizvoda, neXt sokovi su se još jednom našli među najboljima. neXt sokovi su odavno postali sinonim za kvalitet i inovacije, jedan od najvrednijih domaćih brendova koji su svoj kredibilitet izgradili ne samo u Srbiji već i u zemljama regiona. Nagrada potrošača Srbije “Moj izbor” za omiljeni proizvod u kategoriji bezalkoholnih napitaka je najbolja potvrda posvećenosti Coca-Cola sistema da potrošačima pruži najbolje uživanje u proizvodima. neXt sokovi proizvode se u pogonu koji je zasnovan na najsavremenjim standardima i jedan je od najsavremenijih u regionu. Instalirana je najnaprednija tehnologija za proizvodnju sokova koja omugućava vrhunski kvalitet. neXt će nastaviti da raste iz godine u godinu kako bi konzumentima nastavio da bude svakodnevni izvor zadovoljstva, jer je održavanje poverenja potrošača najbitnije.

Kurir

Autor: Kurir