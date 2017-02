BRITANSKI MEDIJI OTKRIVAJU: Bugarska policija švercuje migrante preko Srbije!

Bugarska policija pomaže krijumčarima da migrante sa Bliskog istoka prevezu u Srbiju - sve do Beograda, navodi se u prilogu britanskog "Skaj njuza".

Reporteri ovog medija boravili su na granici Srbije i Bugarske, gde su razgovarali sa pripadnicima srpske granične policije, kao i sa njihovim kolegama iz Austrije koji pružaju pomoć našim policajcima, ali i brojnim migrantima koji su koristili usluge krijumčara prilikom napornog prebacivanja preko planina na granice dveju zemalja.

Jedan od njih je i Azad Ali, Iračanin koji je sa porodicom prošao golgotu bugarskih planina, o čemu je govorio za "Skaj njuz".

"Bili smo u planinama tri dana i tri noći, a dva dana smo bili bez hrane i vode jer su nas krijumčari ostavili same. Deca su mi se skoro smrzla - ruke su im pocrnele od hladnoće. Bilo je to užasno vreme za nas. Trećeg dana smo se spustili na put, krijumčar je došao taksijem da nas prebaci do Beograda. Niko ne može da pređe planine bez pomoći krijumčara, koji sarađuju sa policijom. Video sam policajca kako raspoređuje migrante u kola", priča Ali.

Njegov izbeglički sapatnik Abdul Kadri iz Avganistana kaže da ga je dvaput vraćala sa granice srpska policija, a drugi migranti otkrivaju da su bezuspešno pokušavali prelazak i po 10 puta.

Iskustva srpskih graničara podržavaju priču migranata. Bratislav Stanojević iz pogranične jedinice MUP-a Srbije objašnjava koji je najčešći način prebacivanja migranata iz Bugarske u Srbiju.



"U 99 odsto slučajeva krijumčari prebace migrante iz prihvatnih centara do planina koje migranti sami savladavaju, nakon čega ih druga grupa krijumčara preuzima kad pređu u Srbiju. Ipak, čim otkrijemo sistem koji koriste, oni menjaju rutu. U poslednje vreme krijumčari se ograđuju od migranata tako što parkiraju vozilo ispred restorana u kojem se migranti skupljaju, s ključevima u kolima, i onda migranti sami koriste vozilo da se prebace do određene destinacije. Niko ne želi da bude zaustavljen u planinama jer je to dokaz da su došli iz Bugarske", objašnja Stanojević.

Srpski graničari spremaju se na novi priliv migranata koji će nagrnuti sa prolećem. U tim nastojanjima koriste se i najsavremenijom tehnologijom - poput toplotnih senzora - kako bi detektovali migrante na čak 10 kilometara udaljenosti.

Reporterima “Skaj njuza” graničari su pokazali fotografije migranata koji pokušavaju da pređu planine. U video-snimku iz juna 2016. godine vidi se 50 migranata kako iskaču iz žbunja i ulaze u autobus koji ih čeka kraj puta. U snimku iz novembra 2016. migranti čekaju na pumpi kako bi ih pokupili krijumčari sa dva vozila, a na trećem snimku, iz decembra 2014. godine, vodič prati migrante u Dimitrovgrad, gde ih čekuju krijumčari.

Granicom patroliraju i Francuzi, Slovaci, Slovenci i Česi

Osim austrijske, na granici Srbije i Bugarske patroliraju i pripadnici policija drugih EU zemalja - Francuske, Slovačke, Slovenije i Češke.

Patroliranja srpske i austrijske policije počela su 12. januara. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je na konferenciji za novinare u decembru prošle godine najavio da se razmatra mogućnost da Srbija bude uključena, sa državama članicama EU, u proces readmisije, vraćanja ilegalnih migranata u Avganistan i Pakistan.

