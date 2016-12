CELU ZEMLJU OKOVAO MRAZ: I Sutra u Srbiji SNEG i KIŠA, padaćemo po LEDU kao pokošeni!

U Srbiji će do kraja dana i sutra ujutro provejavati sneg, a ponegde se očekuje slaba sipeća kiša (rosulja) uz stvaranje poledice.

Prema prognosi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra ujutru će biti mraz i mestimično magla. U toku dana biće pretežno oblačno i malo toplije, ponegde kratkotrajna slaba kiša, ujutro i pre podne uz stvaranje poledice.

U višim planinama padaće slab sneg.

Duvaće slab, zapadni i jugozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od -6 do -1, najvisa do 3 do 8 stepeni.

U Beogradu će ujutru biti mraz i magla. U toku dana pretežno oblačno i malo toplije sa kratkotrajnom slabom kišom, ujutro i pre podne uz stvaranje poledice.

Najniža temperatura biće -3, najviša 5 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 1. januara, u ponedeljak pretežno oblačno i još toplije, ujutro i pre podne slaba kiša.

U utorak i sredu pretežno oblačno i hladnije, ponegde slaba kiša i sneg. Vetar umeren, u Timočkoj Krajini jak, severozapadni. U četvrtak na severu razvedravanje, u planinama promenljivo oblačno sa snegom. Od petka suvo, u nižim predelima maglovito i hladno, u planinskim sunčano.

