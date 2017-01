GRANIČNI PRELAZI: Na Batrovcima manja gužva, na Horgošu nastavljeno čekanje

Carinska služba je preduzela sve što je u njenoj moći, uključujući i direktne apele upućene kolegama na susednoj strani da ubrzaju rad. Podsećamo da pogranične službe Srbije, koje granične formalnosti mogu da obave za svega nekoliko minuta, zavise odbrzine kojom rade kolege na drugoj strani granice.

Teretni saobraćaj se i danas otežano odvija na prelazu Horgoš ka Mađarskoj, dok je naprelazima Batrovci i Šid ka Hrvatskoj došlo do poboljšanja. Na izlazu graničnog prelaza Horgoš kolona je od jutros duga oko 4 kilometra, a čekanje se produžilo na oko 8 sati, zbog čega je carinska služba preduzela dodatne mere idirektno apelovala na kolege sa mađarske strane da ubrzaju rad. Nedugo zatim je stigao i odgovor u kome se objašnjava da je do usporenog rada na tom prelazu došlo zbog uvođenja "novog sistema rada", da se očekuje da ubrzo dođe do izvesnog olakšanja, te da se radi na tome da se stanje što pre normalizuje.

Za razliku od stanja na prelazu Horgoš, na Kelebiji su od jutros mađarski pograničniorgani ubrzali rad, tako da na tom prelazu danas nema gužve. Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanje koje je prethodnih dana trajalo i do 10 sati, smanjeno je na 4 časa. Naime, od jutros na tom prelazu kolona kamiona je duga oko 2 kilometra, jer su hrvatski pogranični organi tokom noći obradili i omogućili ulaz za 250 kamiona. Na prelazu Šid ka Hrvatskoj nema dužih zadržavanja i čekanje ne traje duže od 30 minuta.



