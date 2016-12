JOŠ DANAS SUNČANO, PO PODNE NAOBLAČENJE: U Srbiji suvo i toplije, do 12 stepeni

Tokom prepodneva postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, prvo u centralnim, a zatim i u južnim predelima. Kasnije po podne novo naoblačenje sa severa, u nižim predelima sa kišom u višim sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom noći između utorka i srede sneg se očekuje i u nižim predelima. Vetar umeren i jak, severozapadni, na istoku i na planinama sa udarima olujne jacine.

Jutarnja temperatura od 0 do 6 C, najviša dnevna od 3 do 8 C, u Timočkoj Krajini do 12 C.

KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA PRAZNIKE Za Novu godinu ledara i debeo minus, a prvi dani januara...

U Beogradu će danas u jutarnjim satima biti oblačno, povremeno sa kišom. Tokom dana biće suvo uz delimično razvedravanje i sunčane periode. Kasnije po podne novo naoblačenje sa kišom koja će tokom noći uz pad temperature preći u sneg.

Padavine će biti slabog intenziteta. Vetar umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura 3 C, najviša dnevna 6 C.

Prema izgledima vremena za sedam dana, u sredu i četvrtak biće hladnije i vetrovito sa umerenim, povremeno jakim, severozapadnim vetrom, na istoku i na planinama sa udarima olujne jačine.

Na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa snegom uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Zatim suvo, u petak i subotu hladno, u većini mesta ledeni dani, a od nedelje temperatura u postepenom porastu.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Zorana Jevtić