JOŠ JEDAN LEDENI DAN PRED NAMA: U Srbiji i danas oblačno sa snegom, SIBIRSKA ZIMA DO SREDE

U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično sa snegom. Na severu će po podne padavine prestati, dok će uveče i tokom noći doći do delimičnog razvedravanja.

Vetar slab i umeren severozapadni, ujutru i pre podne na istoku i u planinskim predelima povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od -18 do -10, najvisa dnevna od -11 do -6C.

Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će do srede na području Srbije biti ledeni dani, sa jutarnjim temperaturama od -18C do -10C, lokalno i niže, u planinskim predelima oko -25C, a sa najvišim dnevnim temperaturama od -12C do -5C.

U Beogradu će danas biti oblačno, povremeno sa slabim snegom. Po podne će padavine prestati, a tokom noći doći će do delimičnog razvedravanja. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko -10, najviša dnevna oko -7C.

Prema prognozi za sedam dana, do srede će biti veoma hladno, zatim će doći do postepenog porasta temperatura.

Do četvrtka će biti umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo. U utorak i sredu provejavanje slabog snega očekuje se na jugu i istoku, a u četvrtak na severu zemlje.

Zatim, do kraja peiroda, oblačno sa snegom, a samo će u petak padati kiša koja će se ponegde lediti pri tlu.

