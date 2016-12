KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA PRAZNIKE: Za Novu godinu ledara i debeo minus, a prvi dani januara i Boži

Posle današnjeg oblačnog i tmurnog dana s povremenom sitnom i kišom i najvišom temperaturom od 8 stepeni, slično vreme nas očekuje i sutra, ali već u sredu sledi zahlađenje i sve niže i niže temperature, tako da nas 31. decembra čeka pravi ledeni dan!

Foto: Accuweather printscreen

Temperatura do Nove godine kretaće se od -3 do 3 stepena, a temperatura u samoj najluđoj noći biće niska - čak do minus 5. Međutim, od prvog dana januara, uključujući i Božić, temperature će biti iznad nule.

Foto: RHMZS printscreen

(EPK/RHMZS)

Autor: Foto: Reuters