LJUTI NA DRŽAVU: Novi protest vlasnika kombija 27. februara u Beogradu

Potpredsednik udruženja "Kombi prevoz putnika" Branko Petrešević rekao je za agenciju Beta da će se na protestu okupiti oko 300 prevoznika koji će od novobeogradske Arene, Brankovim mostom, preko Slavije proći pored zgrade Vlade Srbije.

Foto: Dragana Udovičić

"Sa predstavnicima države smo samo jednom razgovarali i to uglavnom sa činovnicima. Država nam predlaže da prodamo kombije i kupimo mini autobuse ali kome da ih prodamo", rekao je Petrešević dodajući da su kombi vozila sa 8+1 sedištem kategorisana kao putnička. On je kazao da su do 2012. godine vlasnici kombi vozila koji su njime obavljali prevoz putnika mogli da dobiju rešenje za obavljanje javnog prevoza putnika.

"Ministarstvo finansija i danas prima naše fakture o prevozu putnika k ombi vozilom, a i sami koriste ta vozila za prevoz", rekao je Petrešević. Izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je stupio na snagu 13. februara ove godine kombi vozilima se više ne mogu prevoziti putnici, već se mogu koristiti isključivo kao putnička vozila za sopstvene potrebe.

Foto: Dragana Udovičić

Novi zakon predvidja oštrije novčane kazne, kao i oduzimanje vozila. Ti propisi su, po tumačenju Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneti kako bi se obezbedila sigurnost putnika. Procenjuje se da je u Srbiji registrovano od 500 do 700 kombi vozila sa najviše devet sedišta. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija BETA