MIRISALO NA PROLEĆE, A PROBUDILI NAS KIŠA I SNEG: U Srbiji danas oblačno i hladnije, do 11 stepeni 18.02.2017.

U toku noći sneg će padati i u nižim predelima. Severozapadni vetar biće slab do umeren. Najniža temperatura od minus jedan do tri, najviša od pet na zapadu do 11 stepeni na istoku Srbije.

Foto: AP

U Beogradu će danas vreme biti oblačno i hladnije, a od popodneva će povremeno padati slaba kiša. U toku noći moguć je i slab sneg. Severozapadni vetar biće slab do umeren. Najniža temperatura jedan stepen, a najviša šest stepeni.

Autor: Beta