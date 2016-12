MOJ MILANE, KAD U VOJSKU...: Vojska Srbije ozbiljno razmatra vraćanje obaveznog vojnog roka

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Krivokapić je rekao da su za Vojsku Srbije sjajne vesti to što pojedine ankete pokazuju da je 70 odsto ispitanih za povratak obaveznog vojnog roka."Raduje nas kad istraživanje pokaže da javnost pozitivno gleda na eventualno vraćanje služenja vojnog roka. Sad imamo dobrovoljno služenje vojnog roka, a od 1. decembra 2016. omogućili smo novi koncept, rok sada traje šest meseci i sve sa ciljem povećanja operativnih sposobnosti", istakao je Krivokapić.

Prema njegovim rečima, u VS i Ministarstvu odbrane razmatra se opcija za obavezno služenje vojske."Na nivou Ministarstva odbrane i VS formiran je radni tim koji razmatra nova strategijska dokumenta, to su dokumenta od najvećeg značaja za VS. A jedno od pitanja koje se razmatra je i vraćanje obaveznog služenja vojnog roka", naveo je Krivokapić.

- Ukoliko to bude predloženo kao jedna od mera, kako kaže, biće upućeno Vladi, pa dalje u Skupštinu.Krivokapić ističe da za pripadnike Vojske Srbije i MUP uvek ima posla."Obezbeđujemo 670 kilometara granice sa jasnim ciljem - sprečavanje ilegalnih prelazaka i sprečavanje krijumčarenja", napomenuo je on Krivokapić i dodao da je manje prelazaka tokom ovog hladnog perioda.

Prema njegovim rečima, u protekle dve nedelje uhapšeno je 25 krijumčara ilegalnih migranata, a od jula do danas otkriveno je više od 18.000 ilegalnih pokušaja prelazaka srpske granice."Uhvatili smo 119 krijumčara. Najviše ih je iz Srbije, njih 90, ostali su iz Bugarske, Pakistana, Avganistana i Holandije. Pokušali su da prevezu 1.200 migranata pretpostavljamo na sever zemlje", istakao je Krivokapić.

Kako kaže, Vojska Srbije radi bez obzira na praznike, dane i noći, radne i neradne dane."Više hiljada ljudi biće angažovano u Kopnenoj zoni bezbednosti, obezbeđivanju državne granice, na administrativnoj liniji sa AP Kosovo i Metohijom, ali i u multinacionalnim operacijama", ukazao je Krivokapić.

On je napomenuo i da su pripadnici VS trenutno angažovani u 11 multinacionalnih operacija.Govoreći o nabavci "migova", Krivokapić je rekao da to za Vojsku Srbije predstavlja suštinski značaj."VS će nakon nabavke aviona, helikoptera i tenkova biti značajno naprednija. To je podstrek za dalji rad i nagoveštaj da će u narednom periodu biti više obuke i opreme. Nedavno je potpisan sporazum za šest novih helikoptera i 30 tenkova T-32. To su odlične vesti pred kraj 2016", istakao je Krivokapić.

