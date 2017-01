OKSFAM: Evropska komisija da pritisne Srbiju da poboljša položaj izbeglica i migranata

Prema rečima šefa Oksfam-a za Evropu Marka Savija, evropski komesar za humanitarna pitanja Hristos Stilijanides, koji će tokom vikenda boraviti u poseti Srbiji i sa zvaničnicima razgovarati o položaju migranata i izbeglica, mora da izvrši pritisak na Vladu Srbije da pomogne onima kojima je pomoć hitno potrebna.

"Vlada Srbije ne dozvoljava isporuku humanitarne pomoći izvan prihvatnih centara za izbeglice, tvrdeći da to ohrabruje ljude da ostanu tamo gde jesu. To ugrožava njihov opstanak, jer je humanitarna pomoć osnovni uslov za preživljavanje", rekao je Savio.On je dodao da vlasti moraju dozvoliti aktivistima nevladinih humanitarnih organizacija da dele humanitarnu pomoć izbeglicama gde god da se one nalaze, bilo da je to u prihvatnim centrima ili van njih.

Savio, koji je trenutno u Beogradu, rekao je i da migranti i izbeglice "žive u strahu" i da rizikuju živote boraveći na otvorenom kako bi bili daleko od prihvatnih centara u kojima im preti opasnost da budu registrovani i deportovani.

Foto: Kurir TV

Oksfam navodi da u Srbiji na ulicama živi više od 2.000 izbeglica i migranata, čiji su životi ugroženi boravkom na niskim temperaturama, kao i da u prihvatnim centrima nema dovoljno mesta, a mnogi strahuju od deportacije.U saopštenju Oksfama dodaje se da srpske vlasti sprečavaju aktiviste da dele pomoć ljudima koji žive na otvorenom, jer to, kako navode, podstiče migrante da žive izvan sistema zaštite.

Ta organizacija navodi da je u petak počela sprovodjenje hitnog programa pomoći u saradnji sa partnerskim organizacijama u Srbiji kako bi se izbeglicama obezbedila zimska odeća i obuća i vreće za spavanje.

http://chats.viber.com/kurir