OSVETA DEVOJKE NA FEJSBUKU: Ovako je Jovani lažni oglas za prostituciju uništio život!

- Telefon je u šest ujutru počeo da zvoni. Šokirala sam se. Zvali su me sa nepoznatih brojeva iza kojih su se krili muškarci koji su nudili intimno druženje - priča Jovana, čiji je broj ostavljen u oglasu za intimno druženje bez njene dozvole.

Kako kaže, ovaj oglas postavila je na nekoliko portala izvesna Sanja A. kao osvetu posle prepirke na Fejsbuku. Kako priča ova mlada majka, sve je počelo tako što je preko izvesne Sanje želela da razvije biznis kupovine i prodaje putem interneta.

- Ona, navodno, radi za jednu poznatu kozmetičarsku marku. Učlanila sam se preko nje, ostavila joj moje podatke (adresu, broj telefona), a ona mi je rekla da mi je kataloge poslala na kućnu adresu. Međutim, nikada nisu stigli. Zvala sam je, a ona je govorila da sačekam i budem strpljiva - priseća se Jovana.

Kaže, ubrzo zatim Sanja je počela da se svađa i šalje joj uvredljive poruke.

- Odjednom je počela da se raspravlja. Čak me je i blokirala na društvenim mrežama. Svi ti njeni postupci naveli su me na to da objavim na svom Fejsbuk profilu da me je prevarila, kako to ne bi uradila i drugim ženama. Odjednom su počele da se javljaju ostale žrtve, a mnoge od njih je prevarila i za novac - navodi Jovana.

Kako objašnjava, svega nekoliko sati pošto je objavila status da je prevarena, već u šest sati ujutru, mobilni telefon je krenuo neprekidno da zvoni.

Foto: Rojters

- Ne mogu da dođem sebi od šoka. Telefon ne prestaje da zvoni. Udata sam i imam dva mala sina, i takvim poslovima se ni u najluđim snovima ne bih bavila. Zovu me i pišu mi razni nepoznati muškarci, raspituju se jesam li za druženje, masažu. Prvo mi se javio muškarac koji je sebe nazivao galantnim gospodinom, a odmah zatim i mnogi drugi. Neki su nudili druženje, neki dopisivanje... Sanja je utom objavila na svom Fejsbuk profilu: "Koja je sledeća za oglaščiće" i "Kome to zvoni telefon? Sledeća". Videla sam da je i ostavljala komentare gde je govorila da nismo svesne kako ona može da nabavi naše brojeve telefona i da su sve koje kažu nešto loše o njoj sledeće za oglase, ali i da se policije ne boji - kaže Jovana.

Ona dodaje da strahuje da Sanja ne iskoristi i njenu adresu zarad osvete.

- Podnela sam krivičnu prijavu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv nje. Međutim, plašim se da ne pošalje nekoga u stan gde živim sa suprugom i malom decom, jer ona je i u jednoj od objava napisala da ima moju adresu i da se zapitam ko će doći na vrata. Ona je spremna na sve čim je tek tako u oglasima objavila moj broj telefona - u strahu je Jovana.

Vlasnik portala: Javilo se još žena

Kako navodi vlasnik jednog od portala gde je sporan oglas objavljen, primio je nekoliko poziva uznemirenih žena koje su tvrdile da je njihov broj iskorišćen bez njihove dozvole.

- U pitanju su bili oglasi vulgarnog sadržaja, te sam ih obrisao. U pitanju su besplatni oglasi koje odobrava računar, ne ja - rekao je on.

(Blic/B.B.)

Autor: Foto: Facebook