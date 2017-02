OVA 3 FAKULTETA TRAŽE POVEĆANJE ŠKOLARINA: Godina studija skuplja i za po 10.000 dinara

"Saveti tri fakulteta dostavili su predloge za povećanje školarina. Oni predlažu da školarine budu povećane od pet do deset odsto", rekla je na današnoj sednici Senata Univerziteta prorektor Nada Kovačević.

Fakultet za fižicku hemiju traži da se školarina sa dosadašnih 64.800 dinara poveća na 69.900 dinara, a Učiteljski traži povećanje sa 96.000 na 102.000 dinara.

Fakultet političkih nauka, gde je školarina zavisno od studijskog programa od 91.700 do 99.700 dinara, traži povećanje na 100.000 do 110.000 dinara.

Foto: Nebojša Mandić/Ilustracija

Fakulteti su svoje zahteve obrazložili time što u poslednjih nekoliko godina školarine nisu povećavane i usklađivanje sa rastom inflacije, kao i da je zatraženo povećanje od pet do deset odsto.

Predstavnik studenata Borijan Soković rekao je da studenti razumeju da su izdvajanja države nedovoljna, ali da fakulteti moraju samofinansirajućim studentima da kažu koje su to usluge koje oni plaćaju.

Broj mesta i prijemni ispit

U narednoj školskoj godini na Beogradskom univerzitetu biće upisano 14.850 studenata, od kojih 9.511 budžetskih.

Upis počinje 21. juna predajom dokumenata, koja traje do 25. juna.

Od 26. juna do 2. jula biće organizovani prijemni ispiti, a 10. jula objavljena konačna rang lista.

Upis na fakultete biće obavljen od 10. do 14. jula. Drugi upisni rok počinje 1. septembra. predajom dokumenata, koja traje do 5 septembra, a 6. i 7. septembar rezervisani su za prijemne ispite.

Konačna rang lista biće objavljena 13. septembra, a upis mora biti završen najkasnije do 16. septembra.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Zorana Jevtić