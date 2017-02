PROLEĆE U FEBRUARU: U Srbiji danas sunčano i toplo, do 16 stepeni Društvo 07:17, 22.02.2017. 0

Vetar slab do umeren jugozapadni. Najniža temperatura oko 6, najviša dnevna oko 16 stepeni C, saopštio RHZS.

Izgledi vremena do 1. marta su da će u četvrtak i petak u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 15 do 20 stepeni C.

U petak sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima naoblacenje s kišom i padom temperature uz umeren i jak severozapadni vetar.

U toku noći u brdsko-planinskim predelima zapadne Srbije sneg.

U subotu oblacno i hladnije, mestimicno sa kisom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Vise padavina ocekuje se na zapadu i jugozapadu Srbije. U Vojvodini posle podne, a u nedelju i u ostalim krajevima, prestanak padavina i razvedravanje.

Pocetkom naredne sedmice suvo uz postepeni porast temperature.

