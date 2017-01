PROMENLJIV DAN PRED NAMA: Ujutru sunčano i toplije, uveče naoblačenje sa kišom

U ostalim krajevima biće pretežno sunčano i malo toplije. Uveče i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima naoblačenje sa kišom koja će se ponegde lediti na tlu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Marina Lopičić

Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -9 C do -3 C, najviša od -1 C do 5 C.

SRBIJA I NAREDNIH DANA U MINUSU: Čeka nas nova tura mraza, magle i ledene kiše

U Beogradu će danas ujutru biti slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura oko -4 C, najviša oko 4 C.

Foto: AP

Uveče će doći do naoblačenja, tokom noći kiša. U pojedinim delovima grada kiša će se lediti na tlu.

(VIDEO) TEMPERATURNI ŠOK: Za vikend i do 25 STEPENI TOPLIJE!

Prema izgledima vremna za sedan dana, u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno i toplije. U sredu u severnim, zapadnim i centralnim krajevima mestimično kiša, koja će se ujutru ponegde lediti na tlu.

Foto: Zorana Jevtić

Zatim će biti uglavnom suvo. Krajem perioda u južnim krajevima naoblačenje sa kišom. Jutarnji mraz se ne očekuje, a maksimalna temperatura u većini mesta od 8 C do 14C.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: AP