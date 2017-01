PUTARINE SKUPLJE OD BOŽIĆA: Evo kolike su nove cene na putevima!

Na naplatnim stanicama se do tada primenjuju stare cene.Vlada je saglasnost da se putarina poveća za 10 odsto dala na predlog Puteva Srbije.

Za vožnju od Beograda do Niša umesto 730 dinara vozači će morati da izdvoje oko 800 dinara. Putovanje od prestonice do hrvatske granice koštaće 375 umesto 340 dinara, dok će putarina od Beograda do Novog Sada biti 210 dinara.

Na deonici autoputa od Ljiga do Preljine od 1. januara je počela da se naplaćuje putarina koja trenutno iznosi 140 dinara.

Srbija je sa 0,03 evra po kilometru putarina dvostruko jeftinija u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Portugaliju, gde iznosi 0,06 evra.

U Turskoj košta 0,039 evra po pređenom kilometru, Grčkoj 0,045 evra, Italiji 0,05 evra, Španiji 0,085 evra, Francuskoj 0,095 evra.

Putevi Srbije su više puta tražili da putarina poskupi za 10 odsto ističući da cena nije menjana od 2008, a da su uprkos tome rasle cene materijala, energenata i opreme koji se koriste za održavanje autoputeva i ostalih puteva.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Dragana Udovičić