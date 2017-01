PUTEVI SRBIJE UPOZORAVAJU: Ne krećite na put bez zimske opreme

"Zbog vlažnih kolovoza i pojave niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, moguće je stvaranje poledice te apelujemo na vozače da prilagode brzinu kretanja situaciji na putu i savetujemo maksimalan oprez u vožnji", navodi se u saopštenju "Puteva Srbije".

Kako se dodaje, najopterećeniji su putni pravci prvog prioriteta - auto-putevi - na kojima se preporučuje oprezna vožnja.Na putnim pravcima pravcima kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Vranja, Niša, Požarevca, Valjeva, Kosova, Novog Pazara, Kragujevca, Zaječara, Kruševca, Užica, Ivanjice Čačcka..."Putevi Srbije" objavili su i da kod Zaječara duva jak severozapadni vetar koji na putevima prvog prioriteta stvara smetove do 50 cm, a na putevima drugog i trećeg prioriteta i do jednog metra.

Foto: Nemanja Pančić

U tom delu Srbije, na putevima drugog i trećeg prioriteta ima zaostalog, utabanog snega od dva do pet santimetara, dok na je putevima trećeg prioriteta prisutan sneg u debljini i do 15cm. Saobraćaj se na svim deonicama odvija otežano i usporeno uz obaveznu upotrebu zimske opreme.Kako se navodi u saopštenju, ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, i upozoravju na moguć led na pojedinim putnim pravcima prema granici sa Crnom Gorom i prema administrativnoj liniji sa Kosovom.

