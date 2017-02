ŠANSA ZA NOVI POČETAK: Za godinu i po zaposlilo se 30 žena iz Sigurne kuće

Kordinator Sigurne kuće Vesna Stanojević kaže da je zaposlenje jedini način da žene žrtve porodičnog nasilja započnu novi život.

Utočište od nasilnika u Sigurnoj kući potražile su žene različitog nivoa obrazovanja od onih koje imaju samo osnovnu školu do žena koje su magistri i dokotori nauka.

"Za sve ove godine bilo je žena potpuno različitih profila. Suština je u tome da one počnu da rade", naglasila je Stanojević za RTS.Do sada su žrtve nasilja posao nalazile na naplatnim rampama, a Stanojević ističe da su to poslovima kojima su one veoma zadovoljne, kao i da rade u štamparijama.

Stanojević podseća da grad Beograd organizuje kurseve za žene žrtve nasilja kako bi lakše mogle da se zaposle."Njima odgovaraju svi poslovi koji mogu da obezbede sredstva za život za njih i decu", kaže Stanojević.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Tanjug