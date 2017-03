ŠANSA ZA POSAO: Traži se 10.000 IT stručnjaka, u toku ONLAJN SELEKCIJA Društvo 09:17, 20.03.2017. 1

BEOGRAD - Domaći IT sektor mogao bi odmah da zaposli između 10.000 i 15.000 stručnjaka, izjavio je danas savetnik u Ministarstvu državne uprave i ilokalne samouprave Vukašin Grozdić.

Za ove poslove se u Srbiji edukuje samo između 1.000 i 1.500 ljudi godišnje a Grozdić kaže da postoji velika potreba kompanija za IT stručnjacima u Srbiji.

On je za RTS rekao da se dešava da kompanije, koje rade istraživanja, studije izvodljivosti i slično, odustaju da đođu u Srbiju kada vide da nema dovoljno potrebnih kadrova.

Grozdić je podsetio da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u subotu počelo onlajn selekciju kandidata za učešće na programu prekvalifikacija u IT sektoru koji se sprovodi u saradnji sa IT zajednicom.

On je kazao da je ministarski IT savet Vlade Srbije planirao 1,5 miliona evra za prekvalifikacija u IT setkoru i da će taj projekat obuhvatiti ukupno 1.000 ljudi.

Sada se sprovodi pilot projekat sa prvih 100 stručnjaka, a posle će biti obuhvaćeno još 900 judi.

"Onlajn testiranje je počelo u subotu i završiće se u utorak, a u četvrtak ćemo imati bazu svih prijavljenih podataka. Ciklus će trajati od tri do četiri meseca, zatim praksa mesec do dva i pratiće ih u narednih osam mesci. Cilj je da u tih osam meseci budu zaposleni tri meseca na minimalnoj plati od 40.000 dinara", dodao je Grozdić.

