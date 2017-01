SRPSKI METEOROLOZI UPOZORAVAJU: Čuvajte se, LEDENI dani sa MINUS 14 traju DO PONEDELJKA Društvo 09:19, 28.01.2017. 5

Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -14 do -5, najviša od 0 do 5, u mestima sa maglom od -3 do 0 stepeni.

Foto: RHMZS printscreen

U Beogradu će ujutro biti umeren mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano. U nižim delovima grada zadržavanje magle veći deo dana. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -9 do -5, najviša od 0 do 2 stepena.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je juče na ledene dane koji će na području Srbije biti do ponedeljka, 30. januara - ujutro još ponegde sa jakim mrazom i temperaturom nižom od minus deset stepeni.

Ponegde u Vojvodini i po kotlinama zadržavanje magle veći deo dana sa najvišm temperaturom malo ispod 0 stepeni (ledeni dani), navodi RHMZ u upozorenju.

U Srbiji će, prema izgledima vremena za sedam dana, ujutro ponegde umeren i jak mraz i mestimično magla. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano, ponegde po kotlinama zadržavanje magle.

Od srede povremena naoblačenja s kišom i snegom. Jutarnja i dnevna temperatura u manjem porastu.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Kurir TV: Snimci iz vazduha, Dunav zaleđen, Sava prohodna





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: AP