STEGAO JOVANJSKI MRAZ: Napolju je ledeno, a DO SVETOG SAVE i do MINUS 15!

BEOGRAD - Jutro će danas u Srbiji biti hladno, sa umerenim do jakim mrazom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana vreme će biti umereno do potpuno oblačno i hladno, na planinama uz slab sneg, a na severu Srbije s periodima sunčanog vremena. Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od minus 12, do minus sedam stepeni, a najviša dnevna od minus šest, do minus jednog stepena.

U Beogradu se danas ujutro očekuje umeren mraz, u nižim delovima grada i magla. Potom će vreme biti suvo i hladno, sa sunčanim periodoma. Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od minus devet do minus sedam stepeni, a najviša dnevna oko minus dva.

Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da će do 27. januara jutarnja temperatura u Srbiji biti od minus 12, do minus šest stepeni Celzijusa, ponegde i oko minus 15, a najviša dnevna temperatura u većini mesta biće od minus četiri, do dva stepena, ili niža.

