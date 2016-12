STEŽE ZIMA: I danas u Srbiji oblačno i veoma hladno, do 6 stepeni

Tokom dana u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće oblačno i hladno, uz sasvim slabe padavine i lokalnu pojavu poledice, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, na istoku umeren i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od -9 do -3 C, najvisa dnevna od -1 do 2 C, na istoku i jugu oko 6 C.

U Beogradu će ujutru biti slab mraz i magla. Tokom dana oblačno, tmurno i hladno uz sasvim slabe padavine i lokalnu pojavu poledice.

Vetar slab, severozapadni. Jutarnja temperatura oko -4 C, najviša dnevna oko -1C.

Prema izgledima vremena za sedam dana, za vikend će u jutarnjim satima biti slab i umeren mraz.

U subotu u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće oblačno i hladno, a na jugu i istoku pretežno sunčano. U nedelju umereno i potpuno oblačno, od sredine dana ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom.

U ponedeljak toplije, još ujutru sa slabim padavinama. Do kraja perioda pretežno oblačno i hladno, u utorak i sredu još ponegde sa slabim padavinama, zatim uglavnom suvo.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Shutterstock