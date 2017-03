STRANKE ZNAJU SVE O NAMA: Hakeri pronašli bazu podataka 400.000 ljudi koju koriste partije na vlasti

N1 donosi priču hakera koji je podatke otkrio i koji tvrdi da je pronašao tragove koji pokazuju ko i zašto koristi te podatke.

Precizno sortirani podaci, podeljeni u 222 tabele iz gradova i sela širom Srbije. U dokumentima su ispisane kolone koje se odnose na lične podatke, ali i napomene, koje ukazuju na to da su podaci korišćeni u stranačke svrhe.

Svi ovi podaci okačeni su na javni server, koji ne koristi puno ljudi, ali teoretski, svako može da mu pristupi. Nakon što je dobio informaciju da je server neočekivano zagušen, jedan od korisnika, sticajem okolnosti IT stručnjak, je pogledao o čemu se radi.

"To nama originalno, bar meni, nije bilo ni zanimljivo u početku. Međutim, par dana kasnije, kad smo mi krenuli da kopamo po tome, da vidim šta se tu zapravo dešava i da probamo da dođemo do toga čije je to - pošto očito naše nije bilo – tu smo zaključili analizom da se tu nalaze kompletni podaci preko 400.000 građana", navodi on za N1.

Pored podataka građana koji su okačeni na server našla se i fascikla sa jednim imenom – s.micanovic, kao i zaštićena rezervna kopija e-mailova te osobe. Ovaj čovek je, kaže, putem tog traga uspeo da hakuje pojedine mailove. Neki su se, tvrdi, odnosili na kapilarne glasove, a jedan - upravo na korišćenje ove baze podataka.

E-mail pripada Aleksandru Dujanoviću, pomoćniku predsednika beogradske opštine Savski venac. Dujanović nam je u pismenom odgovoru demantovao da ima veze s ovim dokumentom.

"Stvarno ne znam o čemu govorite. Ne bavim se tim stvarima. A pogotovo info baze, jer ne znam ni šta je to", rekao nam je Dujanović.

U opštini Savski venac većinu čini Srpska napredna stranka, ali najveći broj napomena u tabelama ukazuje na to da ih je prikupljala Demokratska stranka, što našem sagovorniku ukazuje na to da su ti podaci u nekom trenutku prešli u ruke drugog političkog tabora.

"Po nekoj našoj verziji, i informacijama koje su dostupne nama – davnih dana je neka politička stranka krenula to da radi, međutim, to je preletelo u drugu političku stranku, verovatno u periodu kada se smenjivala vlast, gde je, opet po nekim našim zaključcima i analizama, dopunjeno sa JMBG-om i određenim napomenama", naveo je izvor N1.

Ovi podaci, kaže, mogu da budu zloupotrebljeni na različite načine, uglavnom finansijske - zbog čega je sam način njihove distribucije bio dodatno iznenađenje.

"Ja imam određenu karijeru u IT-ju, neko vreme traje. Ja ovako nešto nisam video svojim očima. Viđao sam ljude koji ne znaju da rade svoj posao, i to je OK, ali da neko na ovakav način tretira podatke… U procesu gledanja svega toga, jedan komentar je bio – živi ljudi na izvol'te", dodaje.

U cilju zaštite podataka koji su na ovaj način ugledali svetlost dana, N1 neće objaviti adresu servera na kom se podaci nalaze.

