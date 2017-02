SUNCE SE BORI SA OBLACIMA: Širom Srbije danas toplije, ali sa kišom, do 13 stepeni Društvo 08:40, 21.02.2017. 0

U većem delu Srbije ujutro će biti hladno, mestimično slab do umeren mraz, u centralnim i južnim krajevima pretežno vedro, a na severu umereno naoblačenje, koje će se tokom dana proširiti na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će po kotlinama biti magla, posle podne na severu a uveče i u centralnim krajevima ponegde slaba kiša.

Foto: Marina Lopičić

Duvaće slab do umeren vetar, koji će u Vojvodini i istočnoj Srbiji ponegde biti jak. Najniža temperatura biće od minus pet do jedan stepen, a najviša od sedam do 13 stepeni.

U Beogradu će ujutro biti pretežno vedro i hladno, a u toku dana toplije uz umereno naoblačenje. Uveče i u toku noći očekuje se kratkotrajna kiša. Najniža temperatura biće oko nule, a najviša oko 11 stepeni.

Foto: AP

Usled očekivane biometeorološke situacije izvesna opreznost se savetuje hroničnim bolesnicima, naročito na severu Srbije. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom, glavobolјe i osećaja umora.

Autor: Beta,Foto: Zorana Jevtić