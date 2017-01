SUPRUG MONSTRUM: Iseći ću te na komade

Više od 20 godina sam se trudila da mu dokažem da ga volim, da ne krijem ništa od njega, da nemam drugoga - ali nije bilo pomoći. Proganjao me je i tukao i zbog najmanje sitnice. Otišla sam kad mi je pripretio da će me iseći na komade!



Ovo drhtavim glasom za Kurir kaže Dušanka B., koja je od svog supruga trpela nezamisliva poniženja i batine.



Žrtva nasilnika bio je i njihov sin, koji je skoro svakodnevno gledao kako mu otac vređa i bije majku.

- Suprug je bio patološki ljubomoran. U početku se još i kontrolisao, ali vremenom je situacija postajala sve gora. Želeo je da u svakom trenutku zna gde sam, s kim sam, šta radim, šta mi je taj neko rekao... U jednom trenutku sam počela da izbegavam ljude samo da ne bih morala da mu objašnjavam - priča Dušanka.



Iako mu nije davala nikakvog povoda za ljubomoru, on joj je stalno uzimao telefon, kontrolisao ko ju je zvao i proveravao njen profil na Fejsbuku.

- Mislio je da imam ljubavnika. U mom životu nije bilo nikog koga on nije znao, međutim, to ga nije sprečilo da bude ljubomoran. Išao je dotle da je sumnjao da sam u vezi sa nekim iz njegove familije - navodi ova nesrećna žena, koja kaže da se stidela čoveka koga je izabrala za muža.

- Poslednje dve godine živela sam maltene u izolaciji. Nisam smela ni sa kim da se viđam, a uprkos tome, ubijao me je od batina, naročito kad je bio pijan! Shvatila sam da ne vredi, da se on nikada neće promeniti, da može da bude samo gore. Toga dana kad je došao u alkoholisanom stanju, vikao je „Ubiću te, majke mi!“, a tako je i delovao. Skupila sam snagu i konačno ga napustila zauvek! - kaže ova nesrećna žena, koja je pomoć potražila u sigurnoj kući.

Dušanka kaže i da je prestala da vodi računa o sebi kako bi izazivala ljubomoru kod svog supruga.

- Mislila sam da će me ostaviti na miru ako se ne budem oblačila atraktivno i ako se ne budem šminkala. Nije pomoglo. Tek sad shvatam da ne postoji ništa što sam mogla da uradim da sprečim nasilje.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

