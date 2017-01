TOPLO SE OBUCITE: U Srbiji i danas sneg, od petka LEDENI DANI

RHMZ upozorava i da će od petka do ponedeljka biti veoma hladno sa jutarnjom temperaturom od -15 do -7, u planinskim predelima i oko -20, a najvišom u većini mesta od -9 do -3 stepena celzijusa.

Foto: Profimedia

Najhladnije će biti u petak i subotu, a zbog umerenog i jakog severozapadnog vetra ocekuje se stvaranje sneznih nanosa, uglavnom u planinskim predelima.

U većem delu zemlje biće oblacno, mestimicno sa snegom uz formiranje i povećavanje sneznog pokrivaca.

Na severu će biti promenljivo oblacno uz mogucnost kratkotrajnog snega. Vetar slab i umeren, od sredine dana povremeno jak, severozapadni, severni, uz stvaranje sneznih nanosa, narocito u brdsko-planinskim predelima.

Foto: AP

Najniza temperatura biće od -4 do -1, a najvisa dnevna od -2 do 3 stepena.

U Beogradu će danas biti oblacno, povremeno sa snegom i lokalnom pojavom poledice. Duvaće slab i umeren severozapadni, posle podne povremo i jak vetar.

Najniza temperatura biće oko -1, najvisa dnevna 1 stepen.

PRED NAMA SU 3 LEDENA DANA: Položajnici, na božićno jutro i do MINUS 15, u nedelju OPET SNEG!

Prema izlgedima vremena za narednih sedam dana, od petka do ponedeljka pretezno oblacno, vetrovito i veoma hladno, u juznim, istocnim i centralnim delovima sa snegom. Duvaće umeren i jak severni, severozapadni vetar, u brdsko-planinskim predelima uz stvaranje nanosa.

Najniza temperatura od -15 do -7, u planinskim predelima oko -20, najviša od -9 do -3 stepena. Od utorka pretezno oblacno i uz manji porast temperature povremeno sa slabim snegom, a krajem perioda i kisom.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Beta