UJED KRPELJA UBIJA: Ignorisanje problema može biti smrtonosno!

Ukoliko ignorišete simptome koji se mogu javiti nakon ujeda, dolazi do lajmske bolesti i posledice mogu biti fatalne. Obavezno se zaštitite pre izlaska u prirodu

Bezazleno valjanje po travi može da bude smrtonosno ukoliko vas ujede krpelj, a vi to ignorišete!



Nakon kiša stižu nam topli dani, vegetacija buja, a to dovodi i do najezde ovih malih krvopija! Stručnjaci apeluju da, ukoliko dođete u situaciju da vas ubode krpelj, nikako ne ignorišete simptome lajmske bolesti, koja može biti smrtonosna.



Izvaditi u roku od 24 sata



Epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd dr Ivana Begović Lazarević kaže za Kurir da treba izbegavati oblasti gde nije pokošena trava.

- Pri boravku u prirodi veoma je važno nositi garderobu dugih rukava i nogavica, po mogućstvu svetlijih boja, kako bi se krpelj lakše uočio. Kao preventiva mogu poslužiti i repelenti koji se koriste protiv komaraca. Po povratku u zatvoren prostor obavezno istresti nošenu garderobu ili je oprati - objašnjava dr Begović.



Ona dodaje da je potom važno pregledati telo.

- Tokom boravka u prirodi bitno je na svaka četiri sata proveravati kožu. Važno je da krpelj što kraće boravi u koži, jer ako boravi duže od 24 sata, povećava se verovatnoća da će osobu zaraziti bakterijom koja izaziva lajmsku bolest - upozorava doktorka.



Ona objašnjava da krpelja možemo izvaditi i sami, ali da je bitno da se mesto uboda ne tretira nikakvim hemikalijama.- Samo čistom pincetom uhvatiti što bliže površini kože jer krpelj u kožu ulazi samo usnim aparatom, potom ga laganim pokretom nagore izvući, pa tek onda obrisati alkoholom - navodi dr Begović i dodaje da je dobro izvađenog krpelja odneti na pregled na VMA kako bi se utvrdilo da li zaražen:- Ako se analizom dobije negativan rezultat, i dalje se preporučuje nadzor nad mestom gde je bio ubod u narednih mesec dana. Ako se pojavi crvenilo, odmah se javiti lekaru. Nekad crvenilo može da izostane i da se jave simptomi slični gripu.Ona objašnjava da je potpuno izlečenje bez posledica moguće ukoliko se bolest uoči u prvom i drugom stadijumu.- Kod zapuštenih slučajeva dešava se da dođe i do smrtnog ishoda kada je već napadnut mozak i kičmena moždina - upozorava dr Begović.

OBRATITE PAŽNJU /TRI STADIJUMA LAJMSKE BOLESTI/



NE IGNORIŠITE SIMPTOME



PRVI STADIJUM



- crvenilo kože na mestu uboda

- nekada se mogu javiti simptomi slični gripu

- temperatura, ukočenost vrata

- crvenilo se može javiti i na mestu udaljenom od uboda



DRUGI STADIJUM



- dolazi do širenja bakterije koju je preneo krpelj

- otečeni i bolni zglobovi

- meningitis

- vrtoglavica

- nesvestica

- nepravilnosti u radu srca



TREĆI STADIJUM



- zapaljenje mozga i kičmene moždine koje postepeno napreduje

- zamor, smetnje u pamćenju, glavobolja, konfuzna stanja, depresija, dnevna pospanost, iritabilnost i smetnje prisećanja naziva predmeta

- sniženi mišićni refleksi, utrnulost završetka udova, bolovi, slabost i grčevi u mišićima

O KRPELJIMA



- krpelji su paraziti koji se hrane sisanjem krvi životinja i čoveka

- ubod krpelja je bezbolan tako da se primeti tek pošto se prikači za kožu

- krpelji mogu biti prenosioci više različitih zaraznih bolesti, a u našoj zemlji je trenutno nepobitno dokazano samo prenošenje lajmske bolesti

- ukoliko krpelj boravi u koži duže od 24 sata, veći je rizik za transmisiju bakterije borelije, koja dovodi do lajmske bolesti





ŠTA URADITI NAKON UBODA



- ukoliko primetite krpelja na koži, javite se lekaru da ga ukloni

- odnesite krpelja na Institut za epidemiologiju VMA radi ispitivanja njegove zaraženosti

- ukoliko je krpelj bio zaražen, postupajte po nalozima lekara

- ne uzimajte lekove na svoju ruku

- obavezno pratite zdravstveno stanje mesec dana nakon uboda

- ako se na telu javi crvenilo ili povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, javite se lekaru

MERE PREVENCIJE / KAKO DA NE DOĐE DO UBODA



- izbegavajte nepokošene terene i terene obrasle žbunjem, sedenje i ležanje na travi

- tokom boravka u prirodi oblačite svetlu odeću dugih rukava i nogavica

- na nezaštićene delove kože nanesite repelente koji se koriste protiv komaraca

- tokom boravka u prirodi proveravajte kožu na svaka četiri sata

- po povratku obavezno istresite i operite nošenu odeću

- nakon toga pregledajte još jednom celo telo

Zavod za biocide

SUZBIJANJE KRPELJA UVELIKO U TOKU



Iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju navode da je suzbijanje krpelja na javnim površinama u toku:

- Kontinuirano sprovodimo monitoring nad uređenim i neuređenim zelenim površinama, izletištima, parkovima i šumama, prati se brojnost krpelja i na osnovu toga organizujemo tretmane suzbijanja. Krpelja ima najviše na neuređenim zelenim površinama, gde trava nije pokošena.



http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock