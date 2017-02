UŽIVO POTRESNA ISPOVEST ŽENE (39) SILOVANE SA 6 GODINA Rođeni brat me silovao i u kući punoj gostiju

BEOGRAD - Ne živim ja u prošlosti, prošlost živi u meni... To je problem... Sećam se svega kao da sam imala 15 godina, svakog detalja... A to se dešavalo od moje pete do sedme godine... Jednog dana majka je ušla u sobu i to je prestalo - u suzama je ispričala 39-godišnja žena koju je kao devojčicu od 6 godina silovao rođeni brat.