(VIDEO) GASTARBAJTER OTVORIO DUŠU: Pre nego što rešite da odete u Nemačku, ovo obavezno pročitajte!

U novom videu u je žestoko kritikovao doseljenike s Balkana koji dugo žive u Njemačkoj, pa kukaju kada dođu u zavičaj. Pričitajte i pogledajte šta je rekao na tu temu.

- Ono što me mnogo nervira... Ovdje ljudi žive život kakav žive, imaju svoje troškove, obaveze... Često ste čuli i čućete da čovjek dođe odozgo iz Njemačke u Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, nebitno, i kaže: 'Znaš ti što je gore, prvo, mnogo se radi. Mnogo se radi, odraše kožu ljudi, odraše!' Kaže ima da plati stan, dvoje djece, škola, oblači djecu, auto, osiguranje, možda i neki kredit za auto. Obično se ima ovdje jedan auto neki Fiat, neki Panda koji se vozi do trgovine i posla i nazad, a obično se ima i neki Audi i BMW za Bosnu jer to mora da se pokaže da ti voziš neku mašineriju. Jer to je tako. I ti dođeš dole sa mašinerijom i kukaš narodu. Nemoj kukati. Zašto kukaš? Zašto kukaš?"

- Imaš ovdje stan, voda, struja, kredit za auto, internet, zajebancije, hoćeš da imaš godišnji, ideš na more... Sve ti to imaš, tvoji troškovi su jako visoki. Ali, stavi na stranu svoje trošove i pogledaj svoja primanja. Ako ti imaš da to pokriješ - osim ako si konj, ako si konj onda ćeš ići po diskotekama... to su ovdje luksuzi i to ljudi ovdje rade mjesečno. Probao sam to i skontao - jebote, ja se tamo ne osjećam lijepo. To ti je bacanje para. Pružiš si onoliko koliko si možeš pokriti.

- Nama ovdje ne deru kožu. Meni su ljudi prije govorili: 'Ti kad odeš gore, vidjet ćeš ti kad odeš gore, ima da ti kožu oderu. Nećeš ti misliti na te budalaštine, na te gluposti koje snimaš na Yotubeu. Nećeš ti imati volju za to. Ti ćeš mrtav pasti u krevet. Iz kreveta se dižeš na posao. Ti si robot gore.' Lažu, majke mi, lažu! Lažu! Ti ako hoćeš normalan život nađi sebi normalan posao. Ako hoćeš kule i vile onda se zarobi s dva posla, digneš koji kredit, imaš za šta raditi i onda si se usosio. Onda možeš da kukaš. Sam sebi ćeš kukati, svaku noć ćeš zagnjuriti glavu u jastuke i plakati.

- Nemojte da vjerujete u te priče, ovdje nije savršeno, mora se raditi, ali svugdje se mora raditi. Ovdje svaka budala koja hoće raditi može i mora uspjeti - poručio je Kvakić.

Pogledajte i video:

Autor: Foto: Printscreen YouTube