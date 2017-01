VRAĆAJU SE LEDENI DANI: U Srbiji danas VETROVITO sa SNEGOM, temperatura i do - 12 Društvo 07:35, 16.01.2017. 0

Vetar će biti slab i umeren, istočni, u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama u pojačanju. Najniža temperatura od minus 12 do minus 4, najviša od minus 3 do plus 1 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Beta

U Beogradu će ujutro u pojedinim delovima grada biti magla. U toku dana pretežno oblačno, pre podne suvo, po podne i uveče povremeno slab sneg. Vetar slab i umeren, istočni, posle podne u pojačanju.

MRAZ SVE DO PROLEĆA: Evo kada stiže NOVI LEDENI talas u Srbiju!

Najniža temperatura oko minus 4, na periferiji do minus 7, najviša oko nule.

Foto: AP

RHMZ je upozorio da će u većini mesta na području Srbije naredne sedmice biti snežnih padavina i ledenih dana.

U Srbiji se, prema izgledima vremena za naredni period, naredne sedmice u većini mesta na području Srbije očekuju ledeni dani sa najnizom temperaturom od minus 10 do minus 4 stepena, lokalno i nižom, a najvišom od minus 4 do nula stepeni.

Foto: Nebojša Mandić

Od ponedeljka do četvrtka povremeno sneg, u nižim predelima manje povećanje visine snežnog pokrivača, a na planinama jak vetar, stvaranje snežnih nanosa i povećanje visine snežnog pokrivaca od 10 do 30 centimetara.

Od petka suvo uz delimično razvedravanje, navodi RHMZ.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Marina Lopičić