ZLATIBOR LONČAR ZA KURIR: Ne damo da narod pije otrovnu kafu!

Nećemo dozvoliti da se građani Srbije truju kafom sumnjivog porekla! Ovo je posao za sve državne organe i ovome se mora što pre stati na kraj, a odgovorna lica da se izvedu pred lice pravde.



Ovo u izjavi za Kurir poručuje ministar zdravlja Zlatibor Lončar povodom otkrića da se u Srbiji prodaje švercovana kafa koja može biti veoma opasna po zdravlje ljudi.

- Apelujem na građane da ne kupuju robu čije poreklo i kvalitet ne mogu da provere, to jest one proizvode za koje znaju da nisu prošli kontrole i provere nadležnih državnih organa - istakao je ministar Lončar.



Prema podacima Privredne komore Srbije, dnevno se na teritoriju zemlje prošvercuje od 13 do 15 tona sirove kafe, a legalni uvoz kafe je pao za čak 20 odsto.



Država gubi pare



- Konzumacija kafe u Srbiji se uprkos tome ne smanjuje, što govori o sivoj ekonomiji prilikom uvoza sirove kafe u našu zemlju. Direktna šteta za državu iznosi i do 400 miliona dinara samo za nenaplaćene akcize. Osim šverca, problem je i to što se kafi dodaju surogati koji se neadekvatno ili uopšte ne deklarišu na pakovanju. Za razliku od ostalih akciznih proizvoda, kafa čini deo potrošačke korpe i u proseku se kupuje dva puta nedeljno - kaže za Kurir Žarko Malinović, sekretar Udruženja za poljoprivredu PKS.



Podsetimo, doktor Petar Borović iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“ otkrio je za Kurir da je tržište Srbije preplavljeno švercovanom kafom koja je neadekvatno držana u magacinima i po 30 godina, zbog čega je postala otrovna za korišćenje jer sadrži buđ i gljivice koje luče aflatoksin, izuzetno opasnu supstancu koja izaziva rak jetre, bubrega, mokraćne bešike i vagine.



Puno fekalija



Takođe, prisutna je i kafa proizvedena u sumnjivim pržionicama, koja nije prošla nikakvu bezbednosnu kontrolu, pa sadrži ječam, grašak, ali i fekalije.



Ovo možete uraditi i sami kod kuće

KAKO OTKRITI LAŽNU KAFU



Kurir otkriva kako da uočite razliku između prave kafe i švercovane i samim tim izbegnete opasnost po zdravlje.

- Građani mogu to jednostavno otkriti i u kućnim uslovima, a za to se koristi takozvana jodna reakcija. Naime, tri supene kašike ohlađene kafe treba da sipate u čašu od 200 ml hladne vode i promešate, a zatim dodate četiri kafene kašičice sirćeta. U tu smesu dodajte i povidon jod i promešajte. Ukoliko u proizvodu od kafe postoji prisutan sugorat koji sadrži, na primer, ječam, napitak će postati modre boje, dok će prava kafa bez surogata ostati svetlobraon - otkriva tehnolog Zorica Đorđević.



POTREBNI SU VAM:



- kafa

- džezva

- šolja

- čaša

- kašičica za mešanje

- sirće

- voda

- povidon jod



PRIPREMA:



1. Zakuvati kafu

2. Sipati u šolju i skloniti penu

3. Ostaviti da se kafa ohladi, a talog slegne

4. Uzeti tri supene kašike kafe, sipati u čašu napunjenu sa 150-200 ml hladne vode i promešati

5. Dodati četiri kafene kašičice sirćeta i promešati

6. Dodati povidon jod

7. Ako poplavi, to znači da kafa nije čista

ŠTA POPIJEMO U ŠVERCOVANOJ KAFI



- ječam

- slad

- soju

- kukuruz

- raž

- smokvu

- rogač

- šećernu repu

- grašak

- žir

- grančice

- mleveno drvo

- zemlju

Stefanović poručuje

PRESEĆI ĆEMO NELEGALNE TOKOVE KAFE



Ministar policije Nebojša Stefanović kaže za Kurir da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom 2016. godine imali 21 zaplenu nelegalne kafe koje se mere u tonama!

- Podneta je 21 krivična prijava protiv 24 lica za 24 krivična dela koja su počinili. Pored toga, MUP u saradnji s drugim resornim ministarstvima intenzivno radi u okviru koordinacionog tela na suzbijanju sive ekonomije, a u okviru nacionalnog programa. Intenzivno radimo na suzbijanju crnog tržišta kako bismo presekli najveće tokove nelegalne kafe na tržištu Srbije - kaže ministar Stefanović.

Dušica Jeremić (50), arhitektonski tehničar



Kafu kupujem samo u supermarketima. Kao i sve što pijemo i jedemo treba da prođe sve moguće kontrole.



Mirko Lukić (41), izvršni producent



Neko uzima dobru lovu, nema morala i truje ovaj narod.



Milkica Marjanović (50), gerontološki tehničar



Skeptična sam prema kvalitetu kafe koja se prodaje u pržionicama, jednom sam je probala i ukus joj je bio veoma čudan.



Bogdan Gligorovski (63), viši sanitarni tehničar



U Srbiji pijemo vrlo nekvalitetnu kafu ko god da je pakuje. Male pržionice kafe privlače kupce niskim cenama.



Borka Obradović (90), penzionerka



Najbolje je kupovati kafu u zrnu, tako nećemo morati da brinemo da li je neko umešao zemlju, pesticide, fekalije.

REAGOVANJA



Goran Knežević, ministar privrede

TO JE KATASTROFA



Ne pijem kafu niti sam resorno nadležan, ali, u svakom slučaju, ako je istina da je nelegalna kafa opasna po zdravlje, onda je to katastrofa.



Igor Rakočević, košarkaš

PIO SAM BUĆKURIŠ OD KAFE



U Srbiji često umesto kafe dobijem neki bućkuriš, a kad sam pre nekoliko meseci otišao u Brazil, tek onda sam video šta je prava, odlična kafa.



Lepa Lukić, pevačica

NEKO MORA DA REAGUJE



Pročitala sam juče tekst u Kuriru i zapanjena sam tom informacijom. To je strašno i neko mora da reaguje! Ja, srećom, kafu nikad ne kupujem na pijaci



Radmilo Armenulić, teniski trener

DETALJNA PROVERA



Kad bi počelo detaljno da se proverava ko i odakle uvozi kafu, rezultati bi bili takvi da je verovatno više niko ne bi ni pio. Najsigurnije je kupiti kafu u zrnu, pa je samleti.



Bora Đorđević, pevač

STANITE NA PUT ŠVERCU



Pijem kafu za koju smatram da je dobra. Nisam primetio da je štetna, bar do sada. Podržavam nameru države da se stane na put švercu kafe koja nas truje, pod obavezno.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock,Foto: Dragana Udovičić,Foto: Zorana Jevtić