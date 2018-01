DOSTA JE BILO: Proglašenjem liste SNS prekršeni Ustav, Zakon o predsedniku i Zakon o političkim strankama

BEOGRAD - Proglašenjem liste "Aleksandar Vučić - Zato što volimo Beograd", Gradska izborna komisija je prekršila Ustav, Zakon o predsedniku Republike i Zakon o političkim strankama, jer je dozvolila da se proglasi lista koja u svom nazivu sadrži ime predsednika republike, saopštio je danas pokret Dosta je bilo (DJB).

Gradskoj izbornoj komisiji (GIK) moralo biti poznato da po članu 5 Ustava, političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast niti je podrediti sebi, a korišćenjem imena predsednika Republike u nazivu liste, izvršna vlast oličena u predsedniku republike podređuje se SNS-u, na taj način što se njegovo ime korisi u svrhu izbornog rezultata SNS-a na lokalnim izborima. Ovo SNS-u zabranjuje i Zakon o političkim strankama.

Lista "Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd" nije smela biti proglašena. Propisi koji se odnose na naziv liste su izgubili svaki smisao. Ostaje jedino da se vidi u kojoj meri će GIK nastaviti sa zloupotrebama u svrhu obezbeđivanja podrške SNS-u.

Sa druge strane, predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije i on po Zakonu ne može vršiti drugu javnu funkciju niti profesionalnu delatnost. Ako se ime predsednika republike nalazi na lokalnoj izbornoj listi, predsednik narušava državno jedinstvo i sa druge strane vrši još jednu javnu funkciju - kao predsednik SNS-a čije se ime nalazi u nazivu liste, u slučaju da odbornici SNS verifikuju svoje mandate, a to će se izvesno desiti, on postaje direktni činilac u njihovom delovanju.

Svaki put kad se odbornik sa liste predstavi, svaki put kad potpiše bilo kakav akt u kome se pominje ime liste, to će činiti i u ime predsednika Republike, Aleksandra Vučića, pošto je ono sastavni deo liste.

Korišćenje imena Aleksandra Vučića može uticati i na slobodan izbor građana u smislu njihovog izbornog prava.

Vrlo je verovatno da će veliki broj građana biti doveden u zabludu zbog naziva liste i da će glasati za listu uvereni da je nosilac liste Aleksandar Vučić, te da je Aleksandar Vučić i jedan od kandidata za odbornike.

Zbog svega ovoga, izborna lista "Aleksandar Vučić- Zato što volimo Beograd", nije smela biti proglašena. Činjenica da jeste proglašena, već je dovela do narušavanja legitimnosti izbornog procesa. Isto tako, propisi koji se odnose na naziv liste su izgubile svaki smisao.

U slučaju da odbornici SNS verifikuju svoje mandate, predsednik postaje direktni činilac u njihovom delovanju. Svaki put kad odbornik potpiše bilo kakav akt u kome se pominje ime liste, to će činiti i u ime predsednika Aleksandra Vučića.

Ostaje jedino da se vidi u kojoj meri će GIK nastaviti sa zloupotrebama u svrhu obezbeđivanja podrške SNS-u. Isto kao što ostaje da se vidi da li će opozicija prihvatiti da se povinuje tim zloupotrebama, ili će u izbornom procesu sačuvati minimum dostojanstva suprotstavljanjem ovom ponižavanju institucija i masovnom kršenju izbornog prava građana, kaže se u saopštenju DJB.

