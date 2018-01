DUŠAN DUDA IVKOVIĆ: Podržao sam Đilasa jer zna svoj posao

Proslavljeni košarkaški trener Dušan Duda Ivković podržao je danas listu koju predvodi Dragan Đilas na beogradskim izorima navodeći da je vreme da “pravi ljudi”, koje Beograd zaslužuje, dođu na vlast.

Kako je istakao na konferenciji za novinare, Đilasa poznaje dugi niz godina i vrlo rado se odazvao pozivu da ga podrži u trci za novog gradonačelnika Beograda.

“Moja politička svest i misao je potpuno jasna. Vrlo rado sam se odazvao da podržim listu 'Dragan Đilas - Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju' jer on zna taj posao i u vreme njegovih mandata u gradu je bilo sve regulisano. Druga stvar je to što on ima ogromno iskustvo i potvrdio se i dokazao u svom poslu kao inženjer. Očekuje nas velika borba, prljave kampanja”, naveo je Ivković.

Komentarišući listu nestranačkih ličnosti sa kojom će Srpska napredna stranka izaći na izbore, on je naveo da ta lista pokazuje nemoć i nedostatak kvalitetnih ljudi.

“Vreme je da Beograđani shvate da je sada momenat da se izadje iz zavisnosti i straha i da na vlast dovedemo prave ljude koje Beograd zaslužuje”, naglasio je Duda Ivković dodajući da on nije na listi odbornika jer nije vičan tom poslu ali da iznosi svoje mišljenje i politički stav i da misli da mu građani veruju.

Kandidat za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas ističe da mu predstavlja ogromnu čast podrška Dude Ivkovića koji je uradio mnogo stvari za zemelju i koji je uvek imao hrabrosti da kaže šta misli.

Dodaje da se 4. marta očekuje jedna značajna borba i velika utakmica a da je Beograd uvek bio simbol otpora i snage i pokazivao šta znači sloboda.

Govoreći o listi kandidata za odbornike, on je rekao da su svi koji su na toj listi prihvatili da budu odbornici.

“Mi nemamo listu na koju ćemo staviti javne ličnosti u prvi plan već one koji imaju dokaze da rade svoj posao. Na listi će biti ljudi koje vi poznajete kao što je nekadašnja rektorka Beogradskog univerziteta Marija Bogdanović … Delić iz Udruženja vojnih penzionera koji je prvi vratio 5.000 dinara penzije”, kazao je on.

