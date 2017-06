SUTRA SASTANAK SA PREDSEDNIKOM RUSIJE Vučić: Slali su Putinu pisma da me ne primi

On je istakao da će s predsednikom Putinom razgovarati u četiri oka, kao i da će delegacija Srbije, u kojoj su ministri Zoran Đorđević i Aleksandar Vulin, održati zaseban sastanak sa predstavnicima Vlade Rusije.

- Mnogi su slali pisma Putinu govoreći mu da me ne primi, a ja u ponedeljak odlazim na deseti susret s njim. S njim sam se sastao više puta od bilo kog drugog srpskog državnika. Oni koji ga mole da se sa mnom ne sastane uništavali su našu vojsku, a mi je unapređujemo, ali ne da bismo ratovali, već da bismo je revitalizovali - rekao je Vučić.



Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder ocenio je povodom sastanka Vučića i Putina u Moskvi da Srbija može biti most između Evropske unije i Rusije.



AG.

Autor: Foto: Marina Lopičić