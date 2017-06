JANKOVIĆ: Srbija će biti zemlja kajmaka i rakije, ali i autentičnih doktorata

On je na tribini u prepunom Narodnom pozorištu poručio okupljenim Užičankama i Užičanima da „ne želi da im vređa inteligenciju, jer oni sami znaju šta je najbolje za njih“. Glasajte za sebe, kazao je Janković.

- Srbija treba da bude zemlja kajmaka i rakije, ali i zemlja u kojoj se pišu autentični doktorati iz prava, ekonomije, medicine... Zemlja u kojoj u javnim preduzećima nisu zaposleni stranački kadrovi, već stručni ljudi, u kojoj se otkazom ne preti novinarima zbog iskazivanja njihovog mišljenja, u kojoj nezaposleni ne čekaju u redovima ispred stranačkih prostorija ne bi li dobili ugovor. Srbija treba da bude zemlja u kojoj ljudi napreduju zbog svog rada – rekao je Janković.

Na tribini su govorili i novinarka Tatjana Vojtehovski, novinar Srđan Škoro, aktivistkinja Ruška Dabić i reditelj Kokan Mladenović.

- Kada bi u našem zakonodavstvu postojale kazne za vređanje zdravog razuma, Aleksandar Vučić bi dobio pet doživotnih robija. Ovo što on radi, šta govori i kako se ponaša, prevršilo je svaku meru! I nije dovoljno da ga učiteljica pošalje u ćošak, mi moramo da ga pošaljemo u ćošak! Prva prilika za to je 2. april – rekao je Škoro.

Reditelj Kokan Mladenović poručio je Užičankama i Užičanima da su oni dokaz da slobodno Užice još uvek postoji, te da će postojati dokle god postoje i slobodni građani:

- Nasuprot vama i nama, neke građane trpaju u autobuse, hrane ih sendvičima, pa oni na sramotu svoje građanske svesti, ili nesvesti, prolaze pored bilborda na kojima piše „AV, AV“. Istovremeno, pristojniji i pametniji psi u Srbiji više ne laju, jer ih je sramota da laju „av, av“! Za razliku od njih, mi znamo šta je sloboda... sloboda od sile i laži. Sila je, na primer, kada srušite Savamalu i za to još uvek niko ne odgovara. Laž je kada neko govori o ekonomskom prosperitetu, a pre dva dana se ubije gladni radnik koji nije dobio dvadeset plata... Samoubistvo gladnog radnika je samoubistvo nacije! Za to će neko morati da odgovara!

Novinarka Tatjana Vojtehovski istakla je da njeno prisustvo skupu nije pitanje politike, nego pitanje života, te da neće dozvoliti da joj se uskraćuje pravo slobode mišljenja:

- Ne pristajem na to, kao što ne pristajete ni vi, da naša sudbina zavisi od njegovog raspoloženja. Ne pristajem na to da zbog onoga što mislim i što kažem ono što mislim, on lično me nazove huligankom, ološem, stranom plaćenicom, izdajicom. Saši Jankoviću sam poverila moj glas, jer sam uverena da on zna, hoće i može da nam vrati državu.

Pogledajte bonus video:

KANDIDATKINJE: Čime se bave potencijalne prve dame Srbije!





Autor: Foto: Damir Dervišagić