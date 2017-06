TALK SHOW DA SE NE LAŽEMO Radulović: Iza Beograda na vodi ne stoje Arapi

Radulović nije hteo da kaže imena ljudi koji stoje iza ovog projekta. On je izneo niz optužbi na račun premijera Aleksandra Vučića, a na konstataciju da dok ga on kudi Vučića svetski lideri hvale, lider DJB je izneo tvrdnje da Angela Merkel za pohvaleusluge očekuje od premijera nešto zauzvrat.



Kakav je to recept Mila Đukanovića za pobedu na izborima, koristi li se takav recept u Srbiji. ko zabranjuje pesmu “Pada vlada”, ko je parazit, a ko nepotrebno arči milijarde evra pogledajte i čujte u večerašnjem intervjuu sa Sašom Radulovićem.



Emisija da se ne lažemo će do izborne tišine imati još nekoliko vanrednih izdanja u kojima će gosti autora Ratka Femića biti predsednički kandidati.

