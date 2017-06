Vučić je rekao da ne može da grantuje da li će biti izabran za predsednika, ali da će garantovati da će raditi dobro ako se to desi.

"Rast će se uvećavati, kao i plate i penzije. Neće biti sve lako. Biće potrebno još reformi, posebno u sektoru javnih preduzeća. Kad to sve budemo napravili, bićemo zemlja koja neće biti siromašnija i ekonomski lošija od najmanje ekonomski jakih zemalja EU. Uskoro ćemo ih sustizati, ali i prestizati", poručio je Vučić.

Komentarišući kritike jer se nemački kancelar Gerhard Šreder iz vremene bombardovanja SR Jugoslavije bio na konvenciji SNS na godišnjicu početka NATO agresije, Vučić je rekao da je Šreder govorio samo o reformama i da niko nema pravo da mu drži predavanja o patriotizmu.

"Doveli smo ceo svet. Zar vić hoćete da pravimo neprijatelje. I na debati kod Bila Klintona sam branio interese Srbije na najbolji mogući način. Tamo gde su svila i kadifa, tamo će da bude red u nedogle. Kad smo donosile mere konsolidacije, nikog nije bilo u redu. Kad nema greške, na koju mogu d asae pozovu na mom izaganju. Da su vodili drugačiju kampanju, imali bi više šanse na izborima. Da su rekli, nešto je dobro uradio, a ovo je loše... Ovakj nemaju nikakve šanse. Ako neko misli da je neko za kritiku što je razgovarao s Angelom Merkel ili Vladimirom Putinom, znate li šta to znači za srpski imdž", rekao je Vučić.

Govoreći o rušenju objekata u Savamali, Vučić je rekao da ne želi da se meša u rad pravosuđa.

"To su bili protivpravno podignuti objekti. Hoću da kažem da ne mislim da je to nešto što je mnogo lepo, ali ni da je strašno kao što je predstavljeno. Naravno da je problem što je nešto urađeno tokom noći, što je moglo biti urađeno po danu. Kad vidite da postoji agresivan odnos prema vama, pitate šta sam to uradio. I onda vidite dublje razloge. Zato sam zahvalan ljudima koji su me podržali. Hajka koja je usledila protiv tih ljudi je nečuvena. Nemojte da ih vređati i da im ne date pravo da misle", izjavio je Vučić.

On je istakao da nije izgovorio nijednu nepristojnu rečenicu u predizbornoj kampanji.

"Srbiji je potrebna tolerancija i da svako ima pravo zato što misli drugačije. Kad bi se to desilo s moje strane, istog trenutka bih rekao da to ne može tako. Ne mislim da odlučuje 650 ili 100, nego svi građani na izborima. I to je normalna Srbija kakva mora da bude", rekaoje lider SNS.

"Kosovski dijalog je stao zbog odluke prištinske vlasti da ga prekinu", rekao je Vučić.

Komentarišući informacije prištinskih medija o tome da ministri Stefanović i Đorđević ne mogu s njim da idu na Kosovo, Vučić je rekao da mu to nije bilo poznato do večeras.

"Ne znam čime je je neko uslovio, da li će da zabrane, to je na njima. Hvala im na tome. Mislio sam da idem sam, sad ću videti da li ću uopšte da idem. To govori ti ljudi ne žele ozbiljne razgovore. Oni meni ne mogu da zabrane da posetim sever Kosova", rekao je on.

Lider SNS je izjavio da je išao da predstavlja našu zemlju i Vladu Srbije u Berlinu i Moskvi.

"Molio sam Angel Markel da učini nešto oko dampinga za Železere. Posle tri dana sam dobio poziv da se to odlaže", rekao je on.

Vučić je ocenio da je i Briselu i Vašingtonu jasan stav Rusije.

"Niko me ne pita za EU, jer znaju da je naš strateški put EU, ali i da neće uvoditi sankcije Rusiji".

On je istovremeno ocenio da na Zapadu neće biti oduševljeni timo što Srbija nabavlja vojnu opremu od Rusije.

"Mi smo više platili zapadu za devet helikoptera, neog za sve ovo što smo uzeli od Rusa. Mi smo uvek imali jedan "mig29" koji je služio za delove stalima. Sve do 2027. ćemo imati svih 10 "migova 29". Kad samo došao na mesto ministra odbrane, imali smo jedan "mig 29", a danas imamo tri, plus jedan koji služi za delove", istakao je premijer.

Vučić je istakao da je važno da se zna da "mig 29" najbolji avion za blisku borbu u vazduhu i da se "mig 21" ne može poresiti s tim avionom.

"Mi time dobijamo policijsko čuvanja našeg neba. To su lovci presretači koji su tu da štite naše nebo", rekao je premijer.

"Nemamo čega da se stidimo i šta da krijemo. Od Erbasa smo kupili devet heliokoptera koji su za nas veoma važni. Mi ozbiljno jačamo naše snage. Što se tiča aviona, ne možete da sakrijete. Mi moramo da brinemo o sopstvenoj nezavisnosti i odbrani", izjavio je lider SNS.

Govoreći o današnjem susretu s predsedniko Rusije Vladimirom Putinom, Vučić je istakao da veruje da će trgovinska razmena s Rusijom biti vraćena na nivo 2014-2015. godine.

Premijer je rekao da u razgovorima s Moskvom više nisu tema dugovovi Srbije prema Rusiji.

"Putin me je pitao, nakon razgovora o ekonomskim odnosima i vojno-tehničkoj saranjdnji, rekao je da hoće od mene da čuje kako vidim situaciju na Balkana. Rekao sam ono što uvek govorim. Rekao sam da postoji opasnost od grožavanja stabilnosti u regionu, a postoji i prisustvo različitih spoljnih faktora s različitim interesima. Rekao sam da je Srbija uspela da prevaziđe te probleme i da je bila najstabilnija", izjavio je Vučić, da su Rusi izrazili zabrinutost za događaje u Prištini.