On je naveo da se tokom mandata susretao sa ogromnim pritiscima i da će o tome govoriti kada za to bude vreme.

On je najpre rekao da je sramno što su u Makedoniji dali transkripte prisluškivanih razgovora lidera srpske partije, diplomate ambasade Srbije i novinara iz Beograda i da ne veruje da su oni to uradili, nego jedna zapadna služba.

Vučić je, u "oproštajnom" nastupu kao premijer, na televiziji Pink, zapitao ko su ti mediji koji objavljuju prisluškivane razgovore, i poručio da u Srbiji toga nije bilo dok je on bio na čelu Vlade. On je rekao da se na izborima za predsednika Srbije kandidovao i pobedio kako bi "sprečio povratak u prošlost", što su hteli da urade "oni koji su zemlju uništavali i urušavali".

Vučić je naglasio da su iz inostranstva postojali veliki pritisci i uloženo dosta novca da se sruši njegova Vlada, ali da bi se to obelodanilo je "potrebna određena istorijska distanca".

- Zadovoljan sam sa radom, trudom i naporom, znam da u Srbiji ljudi i dalje žive teško, ali dolaze bolja vremena. Morate da sa svih strana uradite najbolje da bi došlo do rasta. Zahvalan sam našem narodu što je verovao u mene i u plan i program, koga sada svi hvale. Danas je prosečna plata u Srbiji 403 evra, rekao je Vučić.

On je najavio da će ove godine biti povećane plate u javnom sektoru oko 10%.

- Uz rast od oko 3,5% to znači da ćemo se približiti sledeće godine plati od oko 450 evra. Uspeli smo i moramo da znamo da je pred nama budućnost, a ne da kupujemo podršku naroda.

Vučić je rekao da očekuje da nezaposlenost do kraja godine padne još više, a da se zahvaljuje Ljubisavu Orboviću koji je pokazao da vodi računa o državi u vezi odnosa prema Zakonu o radu, o kome je bilo dosta otpora.

Rekao je i da Srbija fiskalno veoma dobro stoji, da ima problema sa nekim javnim preduzećima, ali i da sledi još teskih i bolnih mera.

- Težak je zakon o platama, nekima se neće dopasti, jer se radi o raspodeli, a ne o povećanju ili smanjenju plata. Imamo problema sa nekim javnim preduzećima, pre svega u hemijskom kompleksu - MSK i Azotara. Ali, ne u ovom trenutku, da bude jasno, ali ćemo imati probleme kada bude povećana cena gasa. Imamo problema i sa RTB Borom, ali borićemo se. Klečim pred kineskim prijateljima da pomgnu kao što sam i za Železaru koja danas proizvodi profit", rekao je on u emisiji TV Pink.

On je podsetio da su za vreme njegove vlade napravljeni teški rezovi, sprovedene mere konsolidacije što je bilo najteže progutati, a tu je i zakon o stečaju.Na optužbe da se država sada zadužuje za 10 milijardi kaže da su to izmišljotine.Podseća da je Srbiji povećan kreditni rejting, dok je zemljama u okruženju smanjivan.Takođe, naveo je da je BDP za šest milijardi veći nego 2009. veći, a dogodine za još milijardu.Vučić, međutim, kaže da će Srbija biti na "zelenoj grani" kada se bude približila tome da investicije premaše 21 odsto BDP.

- Rast je sve vrednost koju stvorite na teritoriji zemlje u jednoj godini. Sada stvaramo 37 milijardi dolara ali dok ne dođemo do 60 milijardi bićemo siromašna zemlja a to će biti za desetak godina, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je lično učestovao u otvaranju 55 fabrika, i da će biti otvoreno još. On je naglasio da je kruna ulaganja poput Železare otvaranje IT centra kompanije Kontinental u Novom Sadu.

U emisiju na TV Pink se nenadano javio i predsednik SRS Vojislav Šešelj, koji je Vučiću postavio niz pitanja u vezi TV duela, spoljnopolitičke orjentacije zemlje i političke situacije u Srbiji. Šešelj je Vučića pitao i kada će povećati plate koje su smanjene pre dve godine.

Vučić je rekao da nije mogao da izađe na TV duele, jer je njegova obaveza da se ne ponaša kao partijski lider, i da Šešelj zna kako bi se taj duel završio.

- Poštujem ga jer bez obzira na naše razlike, jer sam se ja promenio a ne on, on nije išao protiv države i pozivoa na nasilje. Što se tiče pitanja o EU i sedenju na dve stolice. Odgovoriću mu da on bira jednu od dve stolice sa strane, a ja biram samo jednu, i to onu u sredini, a to je srpska stolica. Neću da biram bilo čiju drugu. Milsim da je naš put ka EU veoma važan, i da pripadamo, tamo.

On je podsetio da Srbija u zemlje EU izvozi dve trećine proizvoda, odnosno 67 odsto, a 20 odsto u region, u kojem su sve zemlje na putu ka EU.Na konstataciju da je najveći broj investicija u Srbiji iz zapadnih zemalja i EU, i na pitanje da li su Rusi nudili neku investiciju, on kaže:

- Jesu, i oni će da ulažu, tu je RŽD, koja obnavlja naše železnice. Što se tiče NATO, Vučić kaže da Srbija ne izražava zelju za ulaskom u taj savez.

- Bio sam na savetu NATO i svima sam rekao da nemamo tu aspiraciju. Oni traže prvo da se izjasnite, pa onda iznose svoj stav. Naša namera je da budemo vojno neutralni, zelimo da buduemo van vojnih blokova", poručio je on, dodavši da smo zbog toga ulagali u našu bezbednost.U tom kontekstu podsetio je da su vojska i policija obnovili uniforme, da stiže 9 novih helikoptera i da u roku od 60 dana stižu ruski MIG-ovi.

Najavio je da će 1. septembra izvršiti smotru 1.500 vojnika sa najboljim mogućim naoružanjem.

- Naša je odluka - super je, sarađujemo sa NATO i sa ODKB, ali želimo da imamo svoju vojsku, čisto nebo, da se tako ponašamo. To je i naše istorijsko pravo.

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će avioni tipa MIG iz Rusije stići u narednih 60 dana.On je u intervju na TV Pink najavio da će kao vrhovni komandant Vojske Srbije, kada stupi na dužnost predsednika države, obaviti smotru 1.500 najbolje obučenih vojnika iz specijalnih jedinica.Odgovarajući na pitanja Vojislava Šešelja, rekao je da Srbija želi da bude van vojnih saveza i da sama brine o svojoj bezbednosti i da zbog toga radi na opremanju vojske i policije.

Na pitanje kada će srediti stanje u javnom informisanju i prestati da finansira odredjene medije, ali i srediti stanje u Radio-televiziji Srbije, Vučić je rekao da kao predsednik vlade ili Srbije ne sme o mnogo čemu da govori, da smatra da je RTS pristojna televizija, ali da je sporan politički deo, te je kritikovao RTS zbog odlaska na konferenciju za novinare supruge Vuka Jeremića, Nataše Jeremić i zbog izveštavanja o aferi "Helikopter" tvrdeći da su lagali o ministru i "obmanjivali javnost da su novinari bili pozivani na aerodrom".

