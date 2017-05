VUČIĆ I DAČIĆ SE POSVAĐALI OKO MESTA PREMIJERA: Pukla tikva između lidera SNS i SPS!

BEOGRAD - Gotovo je izvesno da lider socijalista Ivica Dačić nema šanse da postane premijer Srbije, jer je Aleksandar Vučić za sada isključio mogućnost da šef diplomatije sedne u njegovu dosadašnju fotelju!

Sinoć je održan sastanak između Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, na kojem su razgovarali o tome ko će, nakon Vučićeve ostavke, zauzeti mesto premijera Srbije, nezvanično saznaje portal Espreso.rs.



Naime, u medijima se dosta spekulisalo o tome ko će, sada već bivšeg premijera, Aleksandra Vučića zameniti na ovoj funkciji. Ime koje se najčešće pominjalo po određenim medijima bilo je upravo ime prvog potpredsednika Vlade i šefa diplomatije Ivice Dačića.

Međutim, izgleda da do ovakvog scenarija uopšte neće doći. Kako saznaje Espreso.rs iz dobro obaveštenih izvora, na sinoćnjem sastanku došlo je do razmimoilaženja oko toga ko će biti novi premijer.



Ovom prilikom, Aleksandar Vučić potpuno je isključio mogućnost da Dačić nasledi njegovu fotelju.



Nakon što mu je Vučić saopštio svoju odluku, šef diplomatije je planuo, i sad već bivšem premijeru rekao:



- To uopšte nije u redu! Obećao si mi to mesto! Podržao sam te na izborima i kakav je to način, obećao si mi to mesto!

