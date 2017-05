(VIDEO) VUČIĆEVO PRVO OBRAĆANJE KAO PREDSEDNIKA: Ne mogu da objasnim strah i nadu koju osećam preuzimajući ovu dužnost!

BEOGRAD - Polaganjem zakletve na svečanoj ceremoniji u Skupštini Srbije, Aleksandar Vučić je postao novi predsednik Srbije.

Odmah po plaganju zakletve, Vučić se zahvalio svima i obratio javnosti.

"Danas, kada stojim pred vama, pred Srbijom, svim njenim građanima, baš nedaleko od mesta na kome je daleke 1830. godine Miloš Veliki proglasio prvi hatišerif i utemeljio samostalnost moderne Srbije, više mi je nego jasno da, koliko god da sam se za to pripremao, a pripremao se jesam, čitav svoj politički život, ipak ne mogu da nađem dovoljno reči da sažmem, objasnim, i strah i nadu, koje osećam preuzimajući ovu, za mene svetu, dužnost i obavezu", rekao je Vučić na početku svog prvog predsedničkog govora.

foto: Marina Lopičić

"I znam, isto koliko i svaki čovek u ovoj zemlji, da su mi, za to da budem predsednik Srbije, dela potrebna, mnogo više nego reči, i da će ona, konačna, reč, i sud, biti izrečeni, ne danas, nego onog dana kada budem napuštao ovu dužnost, kada budem završio sa ovom najčasnijom obavezom", rekao je novoizabrani predsednik.

On se potom zahvalio svim prethodnim predsednicima Republike koji su dali svoj doprinos progresu I prosperitetu Srbije. Posebno je odao priznanje dosadašnjem predsedniku Nikoliću "zbog toga što je imao hrabrosti da podrži najteže, ali jedine celishodne mere koje je Vlada preduzimala na putu oporavka Srbije".



"Naučio sam da pred ovim visokim domom iznosim program za rad Vlade, obiman I sveobuhvatan, a danas, u skladu sa tradicijom ove svečanosti, izneću nekoliko naznaka, principa, načela i zakonitisti kojih ću se držati tokom trajanja mandata, nastojeći da, za to vreme, promenim, i sebe, i Srbiju, I u tome ohrabrim I svakog njenog građanina, taman toliko da ona postane bolja, jača, bogatija i srećnija zemlja, a svi mi, zadovoljniji i ostvareniji ljudi", poručio je Vučić.

foto: Marina Lopičić

"Danas, baš kao i pre tri godine kada sam preuzimao mesto predsednika Vlade Srbije, nemam nikakvu sumnju u to šta mi je činiti. Za Srbiju, za njene građane, za budućnost koju treba da osvojimo, moram da dam bukvalno sve, i za to ne mogu, ne želim i neću da dobijem bukvalno ništa, osim suda koji će, o tome šta sam radio, ostati u istoriji. I možda to nekome izgleda malo, pošto istorija ne predviđa sankciju, ali, za mene, taj sud je jednak onom strašnom, konačnom, i predstavlja i najveću opomenu i najbolje uputstvo za sve što, u periodu koji je ispred mene, imam, i moram i hoću da uradim. Zato što je to najveći račun koji imam da položim. Pred našom decom, i pred decom njihove dece. Sve ostalo je, dnevna politika, na koju, od danas, i po Ustavu, i nemam pravo. Bar ne onoliko koliko sam imao do juče", rekao je Vučić.

foto: Marina Lopičić

Novoizabrani predsednik je još jednom ponovio da želi jaku, sigurni, stabilnu i bogatu Srbiju, ali da do toga ne može da dođe sam.

"Potrebna nam je energija, snaga, volja i jasna vizija takve Srbije, u svakom od njenom građaninu, u čitavom narodu koji je, dajući mi ovaj mandat, već odlučio da krene na taj dalek i težak put", napomenuo je on.

Vučić je rekao da je potrebno da prepoznamo zajednički cilj i da uložimo zajednički napor da podnesemo zajedničku žrtvu.

"Podeljena i interesima razdrobljena Srbija ne može da stigne nigde", istakao je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

Predsednik je nekoiko puta istakao slobodu kao jedan od principa kojih će se držati, a u tom kontektu je govorio i o situaciji u regionu.



"Rekli smo istinu, bez obzira na to što toliko njih nije htelo da je čuje, i počeli smo da se menjamo. Da menjamo sebe, i da menjamo Srbiju.

Priznali smo da nismo nikakav izabrani narod, da nismo ni najveći ni najpametniji, da ne živimo ni na kakvom nebu, već ovde, u našoj Srbiji, i da će nam, u njoj, biti upravo onako, kako smo zaslužili, svojim radom.



"Prestali smo da verujemo u smrt i rat, počeli smo da verujemo u život i u težak rad. Prestali smo da se molimo, bilo kome za mrvice, ali smo počeli da verujemo, u sebe, i u Srbiju. I na svemu tome, na toj promeni, izgradili smo temelj sopstvene budućnosti, i budućnosti ove zemlje", istakao je, između ostalog, Aleksandar Vučić.

foto: Marina Lopičić

"Mir - stalni, stabilni, plodonosni mir, u Srbiji i u celom regionu...Radiću na njemu, razgovaraću sa svakim, nudiću rešenja, insistiraću na dijalogu i kompromisu, jer duboko verujem da je on osnova svakog napretka, svakog uspešnog posla, i bezbedne budućnosti. Dakle, mir I stabilnost, za mnoge izlizane reči bez stvarnog I životnog značenja, jesu i biće srž mog budućeg političkog delovanja", rekao je Vučić.

Predsednik je govoreći o Srbiji rekao kako ona treba da bude ponos svim njenim građanima i da naša zemlje neće ulaziti u vojne alijanse i paktove.

"Želimo da budemo svoji na svome, da imamo dobro opremljenu I modernu armiju, srpsku vojsku, koja može I zna da sačuva I odbrani ono što je naše. Mi tuđe nećemo, ali svoje nikome nećemo dati. I bićemo jaki, dovoljno jaki da to možemo I da učinimo. Politika vojne neutralnosti biće politika koju ću da štitim, ali I saradnja sa svima čiji deo ne želimo da budemo, ali imamo obavezu da gradimo drugačije I bolje odnose. Takođe, verujem da je čitav ovaj region jedan veliki sistem spojenih sudova, i sudbina, i da nama, u Srbiji, ne može da bude dobro, ukoliko bilo kome, oko nas, bude loše", rekao je Vučić govoreći o situaciji u regionu.

foto: Printscreen/RTS

DOSTA SMO SE SAHRANJIVALI PO BALKANU, VREME JE DA SE RAĐAMO

Govoreći o poruka koje želi da pošalje, Aleksandar Vučić je rekao da je bolje da njemu ponekad bude teško, a da Srbija ne bude ponižena.

"Hajde da stvaramo poslove, zato što poslovi stvaraju nas, i stvaraju decu, i pružaju, onda, svima, novu šansu, za još više poslova, i još više dece. Dosta smo se sahranjivali po Balkanu, vreme je da se rađamo. Čuvaću integritet Srbije, ali ću uvek prihvatati razgovore sa kosovskim Albancima, jer time štitimo naše Srbe I time čuvamo I branimo mir. Bolje je da meni bude teško, da se ponekad osećam i poniženim, ali je mnogo važnije da Srbija ne bude unižena I da ljudi u našoj zemlji imaju mir I spokoj. Dosta smo davali smrti, vreme je da damo život, životu", rekao je on.

Govoreći o Kosovu i Metohjiji, Vučuć je rekao da je naš unutrašnji dijalog važniji od onoga koji vodimo sa Albancima.



foto: Marina Lopičić

"Želimo da popravljamo odnose sa Hrvatskom, hoćemo dalje da unapređujemo saradnju i sa Bosnom I Hercegovinom, Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom, ali i Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom. Mi ne sumnjamo ni u koga, ali neka niko ne sumnja ni u nas. Ni u našu posvećenost miru, ni u našu spremnost da se odbranimo. Već mnogo godina optužuju nas da nećemo moći da sačuvamo svoje jasno I iskreno prijateljstvo sa Ruskom federacijom, ali smo, i u najtežim uslovima, uspeli da odolimo svim pritiscima I tvrdoglavo čuvamo I gradimo najbolje odnose sa ruskim narodom I njegovim državnim rukovodstvom. Uspeli smo, u poslednjih nekoliko godina, više nego ikada ranije, da izgradimo srdačne I veoma tople prijateljske odnose sa Narodnom Republikom Kinom. Uspostavili smo nove odnose sa Indijom, unapredili sa Japanom I Južnom Korejom, a još mnogo truda moramo da uložimo u strateško popravljanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Onaj ko ne bi gradio prijateljstvo sa Amerikom, bez obzira na naše razlike po pitanju Kosova i Metohije, činio bi veliku grešku I napravio bi ogromnu štetu našoj Srbiji. To, svakako, neću da učinim.", rekao je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

TREBA LJUBITI ZEMLJU DECE SVOJE

Dojučerašnji premijer je rekao kako će od nove vlade tražiti da ubrzano nastavi reforme.



"Planiram da otvorimo razgovore o ustavnim reformama. Na to smo obavezani nastavkom našeg evropskog puta, ali i unutrašnjim potrebama. Do tih promena ne možemo da dođemo bez dogovora, bez mnogo razgovora i rasprava o onome što bi, možda po prvi put, bili naši strateški ciljevi u budućnosti. U te razgovore biće neophodno da uključimo sve društvene činioce, od Akademije nauka, civilnog društva, političkih stranaka. Treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih. Jer čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo, već kuda idemo. To je zapisao veliki Bora Pekić , a ja ću pokušati, onoliko koliko budem mogao, da pratim te njegove istinite i veličanstvene reči", rekao je predsednik.



"Danas, 2017. godine, verovatno se ništa tako veliko i značajno nije desilo, osim jedne stvari. Srbija je dobila predsednika koji će za nju da se bori, svim srcem svom snagom I energijom", rekao je Vučić i dodao da će raditi na očuvanju hramova, manastira i srpskih crkava.

Predsednik Aleksandar Vučić koji je danas položio zakletvu i preuzeo funkciju na kraju se zahvalio i narodu i svim građanima na podršci koju su mu pružili.



