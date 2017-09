VUČIĆ JE PORUČIO I OVO Prestali smo da se molimo bilo kome za mrvice, a počeli da verujemo u sebe i u Srbiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u svom prvom obraćanju kao predsednika da oseća strah i nadu pri preuzimanju ove svete dužnosti i obaveze, ali da će raditi na tome da Srbija bude srećnija zemlja i da će u tom poslu dati celog sebe. Aleksandar Vučić položio je danas zakletvu i time preuzeo dužnost predsednika Srbije u narednih pet godina.

"Podeljena I interesima razdrobljena Srbija ne može da stigne nigde. Rasparčana ambicijama, razmeđena sujetama, posvađana oko ideologije, vere, partije, nacije, kluba, ova zemlja, i svaka zemlja, ne radi ništa drugo nego potpisuje večni akt o tome da je zauvek mala, zauvek i u svakom pogledu siromašna, i zauvek oslobođena bilo kakve nade u bolje sutra.

Nema slobode, u podelama. Nema napretka, u svađama. Nema cilja, u izmaglici sukoba, nema rezultata bez međusobnog poštovanja. Ne vidi se, ne može da se prepozna, nejasan je i, samim tim, nedostižan. I moja je dužnost, jedna od prvih, da to kažem. Baš kao što mi je dužnost da kažem i mnogo teže stvari, i da čujem, sve one koje nisu dobre po mene.

Uostalom, sloboda i jeste, po Džordžu Orvelu, ništa drugo nego mogućnost da ljudima kažeš i ono što ne žele da čuju. I to je jedan od principa kojih ću se držati. Zato što on omogućava nastavak procesa koji smo započeli pre nekoliko godina, i koji je doneo prve I ozbiljne rezultate. Rekli smo istinu, bez obzira na to što toliko njih nije htelo da je čuje, i počeli smo da se menjamo. Da menjamo sebe, i da menjamo Srbiju. Priznali smo da nismo nikakav izabrani narod, da nismo ni najveći ni najpametniji, da ne živimo ni na kakvom nebu, već ovde, u našoj Srbiji, i da će nam, u njoj, biti upravo onako, kako smo zaslužili, svojim radom.

Prestali smo da čekamo, počeli smo da tražimo.

Prestali smo da se pravdamo, počeli smo da prihvatamo odgovornost.

Prestali smo da se krijemo, počeli smo da izlazimo na crtu, svakom izazovu.

Prestali smo da tražimo krivce i izgovore, počeli smo da otkrivamo greške u nama .

Prestali smo da se nadamo da će nam neko nešto dati, počeli smo da verujemo da možemo da stvorimo.

Prestali smo da verujemo u smrt i rat, počeli smo da verujemo u život i u težak rad.

I, na kraju, prestali smo da se molimo, bilo kome za mrvice, ali smo počeli da verujemo, u sebe, i u Srbiju.

I na svemu tome, na toj promeni, izgradili smo temelj sopstvene budućnosti, i budućnosti ove zemlje.

Na tom temelju, nameravam, zajedno sa vladom Srbije, da nastavim da gradim. Da dižem, zajedno sa svima u Srbiji, sprat po sprat, stepenik po stepenik, ploču po ploču, bez želje da tu građevinu ikada završim, već da je samo podignem dovoljno visoko, dovoljno stabilno, da drugi, posle mene, posle nas, mogu da odu u neslućene visine.

I vrlo sam svestan, šta mi je potrebno, šta je potrebno nama, da obavimo taj ni najmanje lak, ni kratkotrajan zadatak", rekao je iymeđu ostalog predsenik Vučić.

