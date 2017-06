DMITRIJ ROGOZIN: Srbija dobija S-300 samo ako ispuni ovaj uslov!

BEOGRAD - Pitanje isporuka ruskih PVO sistema S-300 Srbiji zavisi od budžeta koji je Beograd spreman da obezbedi, izjavio je zamenik premijera Rusije Dmitrij Rogozin.

"To je skup sistem, košta mnogo. Da li će Srbija imati novac da plati ovaj sistem? Srbija je prilično zainteresovana za stvaranje protivvazduhoplovne odbrane za borbu izbliza: to su ’Tor‘, to je ’Buk‘ za borbu izbliza i srednje udaljenosti. S-300 i S-400 su već za borbu daljeg dometa. To zavisi od budžeta koji je zemlja spremna da potroši. A mi nemamo ograničenja za Srbiju“, rekao je Rogozin novinarima na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu, koji je postao vodeća globalna platforma za komunikaciju poslovnih krugova i razmatranje ključnih ekonomskih pitanja, ove godine se održava od 1. do 3. juna.

Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je nedavno da su planovi Srbije kad je reč o kupovini ruskih protivvazdušnih sistema S-300 tema koja se razmatra u najvišim političkim krugovima.

- Vojnotehnička saradnja je izuzetno osetljiva tema. Mogu da potvrdim da se ona razmatra u najvišim političkim krugovima - rekao je Peskov upitan da li je Putin razgovarao s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem o isporuci PVO sistema S-300 tokom posete Moskvi.

