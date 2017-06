VUČIĆ OTVOREN PREMA DRUŠTVENOM DIJALOGU: Vreme je da razgovaramo o Kosovu i Ustavu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da želi da otvori društveni dijalog o Ustavu i odnosu prema KiM, kao i o odnosu prema regionu, a koji će da traje tri, šest i više meseci.

On je kazao da će tako da se vidi "gde je naša politika", gde vidimo Srbiju u narednom periodu i kakva je politika za koju se borimo i šta je njen sadržaj.

"To su ozbiljne, odgovorne stvari. I ako možemo tu vrstu dijaloga da otvorimo i sa političkim strankama, sa političkim predstavnicima, zašto ne verskim zajednicima, civilnim društvom, nevladinim sektorom, sa svima o tome šta su ciljevi Srbije, gde je njeno mesto u budućnosti. Kada strateški postavite ciljeve, moći ćete da pronađete put. A to što se mi vozikamo ovde, a nikad ne znamo gde ćemo se parkirati na kraju, to nikad ne može dobro da se završi", rekao je Vučić.

On je dodao i da odluke po pitanju Kosova treba da budu usaglašene sa životnim problemima, sa onim što tišti Srbe na Kosovu i Metohiji i što su prava Srbije.

"Ali da zaboravimo da smo mi jedini koji odlučuju. Da znamo kakva je uloga Albanaca. Da stvari postavimo u racionalnu ravan, na nacionalni nivo i da na takav način o tome razgovaramo. Brinem za budućnost Srbije. I lepo sam juče rekao: poštujem ja svaku crkvenu zajednicu. Ali naš je posao da brinemo o zemaljskom životu, o nekom nebeskom neka brinu neki drugi", rekao je Vučić.

Govoreći o promeni Ustava, on je kazao da je o toj temi neophodan razgovor.

"Hajde da sednemo da razgovaramo, ako možemo da razgovaramo. Ako možemo da se dogovorimo, mi smo nešto uradili za svoju zemlju. Ako propadne, znači da smo još jednom više brinuli o zemlji svojih dedova nego o zemlji svoje dece", zaključio je Vučić.

